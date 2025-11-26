Champions League | Olympiacos vs Real Madrid: Mbappé firma un póker y los merengues resisten en El Pireo

El Olympiacos peleó hasta el final, pero el póker de Mbappé dio la victoria al Real Madrid.

Panamá/El Real Madrid se impuso en un duelo vibrante de la UEFA Champions League ante el Olympiacos, con un marcador parcial de 3-4 que refleja tanto la contundencia ofensiva de Kylian Mbappé como la resistencia del conjunto griego.

Cronología de los goles

Minuto 8 | Chiquinho (Olympiacos) : abrió el marcador con un derechazo que sorprendió a Lunin.

: abrió el marcador con un derechazo que sorprendió a Lunin. Minuto 22 | Mbappé (Real Madrid) : inició su fiesta goleadora con una definición precisa.

: inició su fiesta goleadora con una definición precisa. Minuto 24 | Mbappé (Real Madrid) : volvió a marcar apenas dos minutos después, volteando el resultado.

: volvió a marcar apenas dos minutos después, volteando el resultado. Minuto 29 | Mbappé (Real Madrid) : completó su hat-trick en menos de diez minutos.

: completó su hat-trick en menos de diez minutos. Minuto 52 | Taremi (Olympiacos) : recortó distancias con un remate certero, su primer gol en Champions con el club.

: recortó distancias con un remate certero, su primer gol en Champions con el club. Minuto 60 | Mbappé (Real Madrid) : selló su póker, convirtiéndose en la figura absoluta del encuentro.

: selló su póker, convirtiéndose en la figura absoluta del encuentro. Minuto 81 | Ayoub El Kaabi (Olympiacos): puso emoción al tramo final con el 3-4.

El impacto de Mbappé

El delantero francés fue el protagonista indiscutible: cuatro goles que no solo definieron el partido, sino que lo consolidan como el líder ofensivo del proyecto de Xabi Alonso. Su capacidad para aparecer en momentos clave desmanteló la defensa griega y dio aire al Madrid en un escenario hostil.

La resistencia del Olympiacos

El equipo de José Luis Mendilibar nunca bajó los brazos. Con goles de Chiquinho, Taremi y El Kaabi, mantuvo la tensión hasta el final y obligó al Madrid a sostener la ventaja con esfuerzo defensivo. La afición en El Pireo reconoció la entrega de su equipo pese a la derrota parcial.

Consecuencias en la tabla

Si el resultado se mantiene, el Real Madrid alcanzará el puesto 5 con 12 puntos, manteniéndose en la pelea por la clasificación y enviando un mensaje de jerarquía en Europa.

El duelo entre Olympiacos y Real Madrid en la UEFA Champions League dejó un marcador vibrante de 3-4, reflejo de un choque cargado de intensidad y eficacia ofensiva. Las estadísticas del encuentro muestran con claridad cómo el conjunto merengue, impulsado por el póker de Kylian Mbappé, logró imponer su jerarquía pese a la resistencia griega.

El Olympiacos abrió el marcador y nunca dejó de luchar, encontrando goles a través de Chiquinho, Taremi y El Kaabi, mientras que el Real Madrid respondió con contundencia y precisión en los momentos clave. Los números revelan un partido equilibrado en varios apartados —remates, duelos y ocasiones—, pero con una ligera superioridad madridista en posesión, efectividad de pases y definición en el área rival.

En definitiva, las métricas confirman que el resultado no fue casualidad: el Real Madrid supo capitalizar sus oportunidades y resistir el empuje final del Olympiacos, asegurando tres puntos vitales en la clasificación.

Estadísticas principales

Disparos

Goles esperados (xG): 1.46 vs 1.65

1.46 vs 1.65 xG en tiros a puerta (xGOT): 3.09 vs 2.28

3.09 vs 2.28 Remates totales: 18 vs 15

18 vs 15 Tiros a puerta: 8 vs 7

8 vs 7 Tiros fuera: 7 vs 5

7 vs 5 Tiros bloqueados: 3 vs 3

3 vs 3 Remates dentro del área: 10 vs 9

10 vs 9 Remates fuera del área: 8 vs 6

8 vs 6 Balones al poste: 0 vs 1

0 vs 1 Goles de cabeza: 2 vs 1

Ataque

Grandes ocasiones: 3 vs 4

3 vs 4 Tiros de esquina: 3 vs 5

3 vs 5 Toques en el área rival: 16 vs 33

16 vs 33 Pases filtrados precisos: 1 vs 1

1 vs 1 Fueras de juego: 1 vs 4

1 vs 4 Tiros libres: 7 vs 12

Pases

Precisión de pases: 81% (310/383) vs 87% (504/579)

81% (310/383) vs 87% (504/579) Pases largos: 45% (21/47) vs 57% (29/51)

45% (21/47) vs 57% (29/51) Pases en el último tercio: 70% (100/143) vs 78% (90/116)

70% (100/143) vs 78% (90/116) Centros: 15% (4/26) vs 50% (4/8)

15% (4/26) vs 50% (4/8) Asistencias esperadas (xA): 1.21 vs 1.29

1.21 vs 1.29 Saques de banda: 16 vs 8

Defensa

Faltas: 12 vs 7

12 vs 7 Entradas ganadas: 48% (10/21) vs 56% (5/9)

48% (10/21) vs 56% (5/9) Duelos ganados: 44 vs 48

44 vs 48 Despejes: 12 vs 20

12 vs 20 Intercepciones: 9 vs 10

9 vs 10 Errores que generaron disparo: 1 vs 1

1 vs 1 Errores que generaron gol: 0 vs 0

