Champions League | Chelsea aplasta al Barcelona en Stamford Bridge y se mete en zona de clasificación

Con este triunfo, el Chelsea escala al cuarto puesto con 10 puntos en esta UEFA Champions League 2025-2026.

Panamá/El Chelsea FC firmó una de sus victorias más resonantes de los últimos años al vencer por 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge, en el marco de la jornada 5 de la UEFA Champions League 2025.

El resultado no solo impulsa a los Blues en la tabla, sino que reaviva una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo en las últimas dos décadas.

Otras noticias: Champions League| Olympiacos vs Real Madrid: Los 'Merengues' llegan a territorio griego necesitados de puntos

20 años de historia entre gigantes

Desde 2005 hasta 2025, Chelsea y Barcelona se han enfrentado en 12 ocasiones oficiales en la Champions League, con duelos memorables en fase de grupos y eliminatorias directas. La última vez que se cruzaron fue en 2018, y este nuevo capítulo en Londres marca el regreso de una saga cargada de drama, polémica y goles decisivos.

Balance histórico

Victorias de Chelsea: 3

3 Victorias de Barcelona: 4

4 Empates: 5

5 Goles totales: Chelsea 13 – Barcelona 15

Partidos destacados

2005 (Octavos): Chelsea eliminó al Barça con un 4-2 en casa (global 5-4).

Chelsea eliminó al Barça con un 4-2 en casa (global 5-4). 2006 (Octavos): Barcelona avanzó por gol visitante (global 3-2).

Barcelona avanzó por gol visitante (global 3-2). 2009 (Semifinales): El gol de Iniesta al minuto 93 silenció Stamford Bridge.

El gol de silenció Stamford Bridge. 2012 (Semifinales): Chelsea sorprendió y avanzó rumbo a su primer título europeo.

Chelsea sorprendió y avanzó rumbo a su primer título europeo. 2018 (Octavos): Barcelona se impuso con un 3-0 en la vuelta (global 4-1).

Otras noticias: Premier League resultados: Manchester City al Bournemouth con doblete de Haaland

El partido: dominio total del Chelsea

El equipo de Enzo Maresca fue superior de principio a fin, aprovechando la expulsión de Ronald Araújo al minuto 44 por doble amarilla, que dejó al Barcelona con un jugador menos durante toda la segunda mitad.

Goleadores

27’ | Autogol de Koundé: El defensor francés desvió un centro de Garnacho y abrió el marcador para los locales.

El defensor francés desvió un centro de Garnacho y abrió el marcador para los locales. 55’ | Gol de Estêvão: El joven brasileño definió con clase tras un pase de Enzo Fernández, consolidando su ascenso meteórico.

El joven brasileño definió con clase tras un pase de Enzo Fernández, consolidando su ascenso meteórico. 73’ | Gol de Liam Delap: El delantero inglés cerró la goleada con un remate cruzado tras una jugada colectiva.

Impacto en la tabla

Chelsea salta al cuarto puesto con 10 puntos , colocándose en zona de clasificación directa a los octavos de final .

salta al con , colocándose en zona de clasificación directa a los . Barcelona cae al puesto 15 con 7 unidades, complicando su panorama en la última jornada.

Otras noticias: Estevao en Champions League | Conoce el valor del goleador brasileño según Transfermarkt

Figura del partido: Estêvão

Con apenas 18 años, el brasileño demostró por qué es considerado una de las promesas más valiosas del fútbol mundial, marcando su segundo gol en Champions y siendo clave en el desequilibrio ofensivo del Chelsea.

Lectura táctica

El Chelsea supo capitalizar la superioridad numérica y la fragilidad defensiva del Barça. La presión alta generó errores como el autogol de Koundé, mientras que el bloque medio cortó los circuitos de juego culé. En contraste, el Barcelona mostró poca reacción y terminó desbordado en todas las líneas.

Otras noticias: Mundial Sub17 | Cristiano Ronaldo le envía un mensaje a la selección de Portugal por su pase a la final