Estevao en Champions League | Conoce el valor del goleador brasileño según Transfermarkt

Panamá/El fútbol europeo tiene nuevo protagonista: Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves el joven delantero brasileño que anotó el segundo gol del Chelsea en el duelo de Champions League frente al Barcelona, confirmando su estatus como una de las promesas más valiosas del planeta.

Un talento precoz que ya marca diferencias

Con apenas 18 años, nacido el 24 de abril de 2007 en Franca, Brasil, Estêvão se desempeña como extremo derecho zurdo y ha captado la atención mundial por su desequilibrio, velocidad y capacidad de definición. Su estatura de 1,76 m y su perfil técnico lo convierten en un jugador moderno, explosivo y letal en el último tercio.

Fichaje millonario y contrato blindado

El Chelsea FC apostó fuerte por el brasileño, concretando su fichaje por 45 millones de euros, mientras su valor de mercado alcanzó los 60 millones de euros el 5 de junio de 2025, cifra récord para su edad. El club londinense lo ha asegurado con un contrato hasta el 30 de junio de 2033, reflejando la confianza total en su proyección.

Ascenso meteórico desde Palmeiras

Su carrera despegó en el Palmeiras, donde pasó del U17 al U20 en enero de 2024, y apenas 17 días después fue promovido al primer equipo. En menos de dos años, dio el salto a Europa, convirtiéndose en uno de los fichajes más comentados del mercado.

Rendimiento en las grandes ligas

Estêvão ya acumula 16 partidos oficiales con el Chelsea, en los que ha marcado 4 goles y dado 1 asistencia en 657 minutos.

En la Premier League : 10 partidos, 1 gol, 1 asistencia.

: 10 partidos, 1 gol, 1 asistencia. En la UEFA Champions League : 4 partidos, 2 goles.

: 4 partidos, 2 goles. En la EFL Cup: 2 partidos, 1 gol.

Su gol ante el Barcelona no solo amplió la ventaja de los Blues, sino que lo consolidó como una figura emergente en el escenario internacional. Con su capacidad para aparecer en momentos clave, Estêvão se perfila como uno de los nombres que marcarán la próxima década del fútbol mundial.