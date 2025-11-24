Mundial Sub17 | Cristiano Ronaldo le envía un mensaje a la selección de Portugal por su pase a la final

La final de la Copa del Mundo Sub-17 la podrás ver el jueves 27 de noviembre a las 11:00 a.m. y lo podrás ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/En una noticia que ha conmocionado al fútbol juvenil mundial, la Selección de Portugal Sub-17 ha logrado un hito histórico al asegurar su clasificación a la gran final del Mundial.

Este prestigioso torneo se está llevando a cabo en Catar, y la hazaña portuguesa se concretó tras superar una dramática instancia de definición por penales contra la poderosa escuadra de Brasil en las semifinales. En la gran final, los jóvenes lusos se medirán ante Austria, un equipo que también ha sorprendido gratamente en la competencia.

El triunfo, cargado de tensión y paridad, no pasó desapercibido para la figura más rutilante en la historia del fútbol luso. El máximo emblema del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, dedicó un mensaje especial y efusivo de apoyo a los cracks que consiguieron esta gesta.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el astro envió sus felicitaciones, urgiéndoles a mantener la concentración de cara al partido decisivo. El mensaje, claro y motivador, decía: “¡Felicidades, cracks! Vamos con todo, sigan creyendo”.

Cristiano Ronaldo, actual futbolista del Al Nassr, sabe de la importancia de estos logros, y su apoyo llega en un momento personal brillante, ya que el astro viene de un mes fabuloso con la Selección Mayor, a la que condujo exitosamente hasta el Mundial 2026. Su intervención sirve como un potente espaldarazo para la moral de la Selección de Portugal.

La Agonía en los Doce Pasos que Metió a Portugal en la Historia

El encuentro de semifinales entre Portugal y Brasil no solo cumplió con las elevadas expectativas previas, sino que las superó en términos de intensidad y dramatismo. Tras 90 minutos frenéticos, donde la igualdad fue la tónica, el destino de la Canarinha y los lusos se tuvo que definir en la dramática instancia de los doce pasos.

La tanda de penales alcanzó su punto de ebullición cuando el marcador se situó en un empate de 4 a 4. En ese momento crucial, el arquero portugués, de nombre Romario, asumió la inesperada responsabilidad de patear. Desafortunadamente para los intereses europeos, Romario falló su tiro, enviando el balón por encima del travesaño. Este error concedió a Brasil una oportunidad de oro, inmejorable, para asegurar la victoria y la clasificación.

Sin embargo, la tensión se cobró otra víctima de manera instantánea. El atacante brasileño Ruan Pablo fue el encargado de ejecutar el penal decisivo, pero su remate se estrelló dolorosamente en el poste izquierdo, prolongando la agonía de ambos conjuntos y manteniendo viva la definición. El fallo de Romario había extendido el encuentro, y el error de Ruan Pablo garantizaba más sufrimiento.

El dramatismo se mantuvo sin cesar durante dos penales adicionales. Finalmente, la suerte terminó por inclinarse a favor de los jóvenes portugueses. Fue el lateral carioca, Ángelo Candido, quien terminó desviando su disparo por encima del horizontal.

Este último error selló la suerte de Brasil, decretando un desenlace cruel e inesperado para la Canarinha, un equipo que había sentido el triunfo tan cerca, al tenerlo literalmente en sus manos. La victoria por penales catapultó a la Selección de Portugal hacia la final, donde buscarán coronar este hito histórico enfrentando a Austria. El mensaje de Cristiano Ronaldo resuena ahora como un himno de fe para los jugadores que buscan la gloria en Qatar.

