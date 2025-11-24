Mundial Sub-17 Catar 2025 resultados| Estos son los finalistas y de esta forma clasificaron

La final de la Copa del Mundo Sub-17 la podrás ver el jueves 27 de noviembre a las 11:00 a.m. y lo podrás ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Catar/Dos partidos reñidos caracterizaron las semifinales del Mundial Sub-17 Catar 2025 que se disputaron este lunes. Las selecciones de Portugal, Brasil, Austria e Italia batallaron por los cupos disponibles para la final del certamen.

Austria vs Italia

Johannes Moser marcó un brillante doblete y Austria venció a Italia, 2 por 0, asegurándose así un puesto en la final de la Copa Mundial Sub-17 que se disputará el jueves. El centrocampista ofensivo anotó su séptimo y octavo gol en el torneo, lo que le valió a su equipo una épica victoria.

En una tensa primera parte en la que ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar su fluidez, el italiano Dauda Iddrisa fue el que más cerca estuvo de marcar, con un disparo que se fue por encima del larguero. Austria daría el primer golpe 12 minutos después del descanso, y lo haría con estilo.

Moser se abrió paso con una finta antes de pasar el balón a Jakob Werner. Este regateó brillantemente a su marcador y le devolvió un pase milimétrico a Moser, que superó con precisión al portero Alessandro Longoni.

El suplente Valerio Maccaroni estuvo a punto de empatar para Italia, pero un impresionante lanzamiento de falta de Moser, tras la expulsión del defensa italiano Benit Borasio, sentenció el partido.

"Es fantástico, increíble, extraordinario. Es un sueño para la Federación Austriaca de Fútbol y, sobre todo, para todos los jóvenes futbolistas austriacos. Es la primera vez que la selección austriaca llega a la final. Es increíble, fantástico. En la primera parte creo que Italia fue un poco mejor, tuvo más posesión del balón. Pero en la segunda parte fuimos más fuertes físicamente y, al final, creo que la victoria es merecida. Los chicos trabajaron juntos y ahora estamos en la final. Es un sueño hecho realidad", comentó el director técnico del equipo austríaco, Hermann Stadler, a los medios oficiales de la FIFA.

Moser fue designado como juagdor del partido y expresó su alegría por la victoria. "Estoy muy feliz. ¡Todavía no nos lo podemos creer! Ha sido un partido muy físico, ahora tenemos que analizarlo y pensar en la final. Somos un país muy pequeño y esto significa mucho para todos nosotros. Pero el trabajo no ha terminado, queremos ganar el Mundial", señaló.

"Fallamos algunas ocasiones al principio y no pudimos lograr la victoria. Esto es fútbol. Debemos estar orgullosos porque creo que hicimos un buen torneo. Hemos perdido un partido, pero podemos mantener la cabeza alta", dijo el capitán italiano Luca Reggiani. Somos un buen equipo y creo que juntos podemos lograr muchas cosas [en el futuro]. Tenemos que trabajar en algunos aspectos concretos. Tenemos que seguir esforzándonos. Todavía nos queda un partido por disputar [el duelo por la tercera plaza]. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos e intentar ganarlo".

Portugal vs Brasil

La segunda semifinal se resolvió desde los once metros en una dramática tanda de penaltis, la tercera para Brasil en esta fase de eliminatorias de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Durante el partido, ambas selecciones dispusieron de ocasiones más claras, aunque no hubo en demasía y el marcador quedó sin anotaciones.

Un disparo de Anísio Cabral fue sacado por Ze Lucas casi en la línea a los 11 minutos. Nueve después llegó la respuesta en forma de doble ocasión. Dell se topó con un acertado guardameta Romário Cunha y después el propio delantero vio como el salvador era Daniel Banjaqui. El lateral derecho desbarató el 0-1 cuando ya se cantaba el gol.

La segunda parte no tuvo tantas llegadas y el partido fue acercándose a la tanda de penaltis, la tercera para Brasil en Catar 2025. Nadie falló hasta el quinto lanzamiento de ambos, cuando Romário Cunha, el portero luso, envió el balón a las nubes y luego Ruan Pablo estrelló el esférico a la madera. Joao Aragao y Gabriel Mec acertaron en el sexto, lo mismo que hizo el lateral izquierdo José Neto en el séptimo disparo. Angelo erró el séptimo lanzamiento brasileño, disparó alto, y Portugal logró el pase a su primera final de la categoría.

La tanda de penaltis terminó 6-5 a favor de los portugueses.

"Felicidades a ambos equipos. Muy buen partido de fútbol para niños de 17 años. Creo que fue un partidazo. Muy difícil y muy disputado", destacó Bino, director técnico de Portugal. "En la tanda de penaltis fuimos más felices y estamos muy contentos por eso. Podría haber sido también para Brasil. Ha sido una gran semifinal. Ahora a descansar para poder hacer un gran partido en la final".

Última jornada

El jueves 27 de noviembre culmina el Mundial Sub-17 con una cartelera de dos partidos. En el Aspire Zone (campo 7) se enfrentarán Brasil e Italia por el tercer lugar a las 7:30 a.m. (hora de Panamá). A las 11:00 a.m. se jugará la final entre Portugal y Austria desde el Estadio Internacional Khalifa.

