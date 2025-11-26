Panamá vs Irán resultado| Las canaleras afrontaron su segundo partido en el Mundial de Futsal Femenino Filipinas 2025

La selección panameña volvió al ruedo en el PhilSports Arena de la ciudad filipina de Manila.

Panamá/Panamá jugó este miércoles su segundo partido en el Mundial de Futsal Femenino Filipinas 2025 cuando enfrentó a Irán en el PhilSports Arena de Manila.

Después de sufrir una derrota aparatosa en su debut ante Italia, el pasado domingo 23 de noviembre, las panameñas buscaban levantar su imagen en el encuentro con las iraníes. Finalmente se llevaron su segundo descalabro del certamen, esta vez por marcador de 2 goles por 6.

Kenia Rangel (18) y Maryorie Pérez (31) anotaron los goles del conjunto panameño. Estos son sus primeros tantos en el certamen.

"(Estoy) muy feliz por el gol, es muy bonito anotar y estar aquí. Estamos en un Mundial, hay que disfrutarlo y trabajar con responsabilidad. Creo que no lo hicimos mal, llegamos, atacamos. Fueron errores muy puntuales. Nos queda la experiencia para seguir corrigiendo y a futuro ser una de las mejores y volver a un Mundial”, declaró Rangel a los medios oficiales de la FIFA.

Fereshteh Karimi fue catalogada como la mejor jugadora del partido al marcar dos goles para el conjunto iraní.

“Anotar en una Copa Mundial es un sentimiento maravilloso. Estoy feliz porque mis goles ayudaron al equipo a ganar. Italia es un gran equipo, pero voy a poner 20 años de experiencia y todo lo que tengo para vencerlas. Estoy segura que vamos a ganar y a clasificar", expresó.

Las autoras de los goles en ese partido fueron las siguientes:

Panamá: Kenia Rangel (18), Maryorie Pérez (31)

Irán: Elham Anafjeh (2), Nasimeh Gholami (9), Fereshteh Karimi (12 y 37), Fereshteh Khosravi (29), Maryorie Pérez (gol en su propia portería/ 37).

Panamá, que no tiene puntos en dos partidos, tendrá su último cotejo el sábado 29 de noviembre ante Brasil a las 6:30 a.m. (hora panameña).

Otros partidos

Nueva Zelanda 2-4 Tanzania

Goles de Nueva Zelanda: Hannah Kraakman (19), Jessica Verdon (27)

Goles de Tanzania: Mary Siyame (11, 22 y 40), Winfrida Charles (27)

Portugal 3-1 Japón

Goles de Portugal: Ana Azevedo (16 y 40), Kaká (16)

Gol de Japón: Sara Oino (37)

Brasil 6-1 Italia

Goles de Brasil: Ana Luiza (1), Emilly (12), Amandinha (22 & 22), Debora Vanin (27), Camila (28)

Goles de Italia: Renata Adamatti (7)

Concepto del deporte

El futsal es un deporte similar al fútbol, pero se juega en una cancha más pequeña, generalmente bajo techo, con equipos de cinco jugadores por lado (cuatro jugadores de campo y un arquero).

Algunas características clave:

Pelota más pequeña y con menos rebote que la del fútbol tradicional.

que la del fútbol tradicional. Mayor ritmo y técnica , con énfasis en el control del balón, pases rápidos y jugadas cortas.

, con énfasis en el control del balón, pases rápidos y jugadas cortas. Dos tiempos de 20 minutos cada uno (tiempo detenido cuando la pelota no está en juego).

cada uno (tiempo detenido cuando la pelota no está en juego). Cambios ilimitados durante el partido.

durante el partido. Se juega con reglas específicas establecidas por la FIFA y también por la AMF (dos organismos diferentes).

Diferencias con el fútbol 11

1. Cantidad de jugadores

Futsal: 5 por equipo (4 de campo + 1 arquero).

5 por equipo (4 de campo + 1 arquero). Fútbol 11: 11 por equipo (10 de campo + 1 arquero).

2. Tipo y tamaño de la cancha

Futsal: cancha pequeña (entre 25–42 m de largo y 15–25 m de ancho), usualmente bajo techo y en superficie lisa.

cancha pequeña (entre 25–42 m de largo y 15–25 m de ancho), usualmente bajo techo y en superficie lisa. Fútbol 11: campo grande de césped natural o sintético (90–120 m de largo y 45–90 m de ancho).

3. Pelota

Futsal: balón más pequeño (tamaño 4) y con pique reducido .

balón más pequeño (tamaño 4) y con . Fútbol 11: balón tamaño 5, con rebote normal.

4. Duración del partido

Futsal: 2 tiempos de 20 min a tiempo detenido .

2 tiempos de 20 min . Fútbol 11: 2 tiempos de 45 min a tiempo corrido.

5. Cambios

Futsal: cambios ilimitados tipo “hockey”, se pueden hacer en cualquier momento.

cambios tipo “hockey”, se pueden hacer en cualquier momento. Fútbol 11: cambios limitados (3 a 5 según competencia).

6. Faltas y tarjetas

Futsal: tras la 6.ª falta acumulada , cada falta extra es un doble penal directo al arco.

tras la , cada falta extra es un directo al arco. Fútbol 11: faltas sin acumulación; se sancionan con tiros libres, penales o tarjetas.

7. Reglas del arquero

Futsal: el arquero solo puede jugar el balón en su mitad durante 4 segundos y no puede recibir pase de un compañero inmediatamente después de haberla tocado (regla de cesión).

el arquero solo puede jugar el balón en su mitad durante 4 segundos y no puede recibir pase de un compañero inmediatamente después de haberla tocado (regla de cesión). Fútbol 11: reglas más flexibles; puede recibir pase atrás siempre que no sea con la mano.

8. Saques y reanudaciones

Futsal: el saque lateral se hace con el pie , no con las manos.

el saque lateral se hace , no con las manos. Fútbol 11: se hace con las manos .

se hace . En futsal no existe el fuera de juego; en fútbol 11 sí.

9. Estilo de juego