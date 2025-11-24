Mundial femenino de Futsal Filipinas 2025 | Conoce cuándo vuelven a la acción las canaleras

Panamá/La Selección Femenina de Futsal de Panamá continúa su camino en la Copa Mundial Femenina de Futsal Filipinas 2025, tras su debut ante la poderosa selección de Italia.

Luego del exigente compromiso inicial, el equipo nacional se mantuvo este lunes 24 de noviembre en su hotel de concentración, donde realizó una jornada enfocada en ejercicios de recuperación, revisión de video y análisis táctico junto al cuerpo técnico encabezado por la entrenadora Amarelis De Mera.

Entrenamientos con miras al duelo frente a Irán

Las dirigidas por De Mera volverán a los entrenamientos este martes 25 de noviembre, a las 4:45 p.m. hora local (equivalente a 3:45 a.m. en Panamá), en el reconocido Rizal Memorial Sports Complex, escenario oficial de la competencia. La sesión estará centrada en ajustes defensivos y esquemas ofensivos para enfrentar a la selección de Irán, rival directo por la segunda fecha del Grupo D del torneo.

El compromiso entre Panamá e Irán se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 5:00 a.m. (hora panameña). Será un duelo clave para las aspiraciones del conjunto canalero, que buscará sumar sus primeros puntos en la clasificación.

Así marcha el Grupo D del Mundial

Luego de la primera jornada, el Grupo D muestra contrastes claros entre sus selecciones participantes. Estos son los números tras la fecha inaugural:

En el Grupo D, Italia arrancó con una actuación arrolladora. Su debut fue un auténtico espectáculo ofensivo: 17 goles a favor y ninguno en contra, lo que les otorga un diferencial de +17 y los coloca en la cima con 3 puntos. Una victoria tan contundente no solo les da confianza, sino que también envía un mensaje claro al resto de rivales: están para dominar.

Brasil también inició con paso firme, aunque con un marcador más ajustado. Se impuso por 4-1, sumando 3 puntos y un diferencial de +3. Su ataque mostró eficacia, pero la defensa dejó escapar un gol que podría ser clave en futuros cálculos de desempate. Aun así, la “Canarinha” se mantiene como un candidato sólido en la pelea por la clasificación.

La República Islámica de Irán sufrió en su estreno. Cayó por 1-4 y, aunque logró marcar, su defensa no pudo contener la presión brasileña. Con un diferencial de -3 y sin puntos, deberá reaccionar rápidamente si quiere mantenerse con opciones en el grupo.

Por último, Panamá vivió un debut durísimo frente a Italia. El marcador de 0-17 refleja una derrota histórica que los deja en el fondo de la tabla, con un diferencial de -17 y sin puntos. El reto ahora será recomponerse anímicamente y buscar un resultado que les permita recuperar orgullo y esperanza en el torneo.

Panamá busca recomponer su camino

A pesar del difícil resultado en su debut, la Selección Femenina de Futsal de Panamá mantiene el enfoque y continúa trabajando en mejorar su rendimiento colectivo. El cuerpo técnico ha puesto énfasis en la fortaleza mental del plantel, en el análisis del rival y en corregir detalles tácticos necesarios para competir ante un conjunto iraní que también llega urgido de puntos.

El duelo ante Irán, además de ser determinante para las opciones panameñas, representará una oportunidad para mostrar evolución, orden y carácter dentro de la cancha. Con varias jugadoras jóvenes y un grupo en pleno proceso de crecimiento, Panamá apunta a dejar una mejor imagen en su segunda presentación mundialista.

