NFL Día de Acción de Gracias: eston son los partidos para este jueves en el fútbol americano

La NFL confirma el Calendario Oficial para el Día de Acción de Gracias u na t radición que cumple décadas.

Panamá/El Día de Acción de Gracias se consolida una vez más como sinónimo de fútbol americano profesional, con la NFL programando una espectacular triple jornada.

Esta será la vigésima temporada consecutiva en la que se disputarán tres juegos en el feriado. La histórica tradición de acción de la NFL en este día comenzó en 1934.

Fieles a la costumbre, dos franquicias icónicas—los Detroit Lions y los Dallas Cowboys—serán anfitriones de partidos, un elemento básico de la temporada navideña. Los Lions y los Cowboys han jugado en este día festivo anualmente desde que comenzó la era del Super Bowl, con la única excepción de 1975 y 1977.

A continuación, la guía completa de los tres partidos de Acción de Gracias de la NFL para este año:

Primer Partido (Inicio de la Jornada): Duelo Divisional en Detroit

El enfrentamiento matutino dará inicio a la cartelera con un choque de la división NFC North.

• Enfrentamiento: Green Bay Packers (7-3-1) en casa de los Detroit Lions (7-4).

• Sede: Ford Field, Detroit, Michigan.

• Hora: 1 p.m. ET (Hora del Este).

Los Detroit Lions comenzarán la jornada de Acción de Gracias, enfrentándose a sus rivales divisionales, los Green Bay Packers. Los Lions, con marca de 7-4, luchan por el primer puesto en la NFC.

Los Packers, por su parte, están inmediatamente detrás de los Lions en la lucha por un puesto en los playoffs en la que se considera una de las divisiones más difíciles de la NFL. Este partido se transmitirá el jueves, 27 de noviembre de 2025.

Segundo Partido (Tarde): Chiefs Visitan a los Históricos Cowboys

El segundo partido presentará a uno de los equipos más seguidos de la liga, con la visita de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs a Texas.

• Enfrentamiento: Kansas City Chiefs (6-5) en casa de los Dallas Cowboys (5-5-1).

• Sede: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

• Hora: 4:30 p.m. ET (Hora del Este).

Los Dallas Cowboys serán anfitriones del partido de la tarde. Los Chiefs, actuales campeones de la AFC, llegan con un récord de 6-5 y buscan mantenerse en la carrera por los playoffs tras un inicio complicado. Los Cowboys, tras una "tremenda victoria" en casa sobre los Philadelphia Eagles, han mejorado sus esperanzas de postemporada. Dallas intentará mejorar su récord general en el Día de Acción de Gracias, que actualmente es de 34-22-1. Este encuentro está programado para el jueves, 27 de noviembre de 2025.

Tercer Partido (Horario Estelar): La Revancha del AFC North

El broche de oro de los juegos de la NFL en Acción de Gracias será un "masivo enfrentamiento" dentro de la división AFC North.

• Enfrentamiento: Cincinnati Bengals (3-8) en casa de los Baltimore Ravens (6-5).

• Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland.

• Hora: 8:20 p.m. ET (Hora del Este).

Este partido en horario estelar presentará a los Cincinnati Bengals viajando a Baltimore. El encuentro es particularmente relevante porque los Bengals jugarán su primer partido con Joe Burrow de vuelta en la alineación.

Burrow, de 28 años, regresa después de someterse a una cirugía por una lesión que sufrió a principios de septiembre. Por su parte, los Baltimore Ravens llegan con una racha de cinco victorias consecutivas y con un gran impulso. Ambos equipos están luchando por mantenerse en la carrera de los playoffs de la AFC. Este enfrentamiento es catalogado como una cita obligada para cerrar el “Turkey Day”.