Plaza Amador vs Alianza FC| 'Leones' enfocados en mantener su puesto de reyes de la LPF

La final de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2025 la podrás ver EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/Plaza Amador centra sus energías en tener a sus jugadores listos para enfrentar al Alianza FC en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se realizará el sábado 29 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El equipo plazino se prepara en el COS Sports Plaza con la determinación de sumar su segundo título consecutivo y el noveno de su historia. Además tiene la oportunidad de obtener un cupo para la Copa Centroamericana del próximo año.

Yoameth Murillo, jugador del Plaza Amador, manifestó que el equipo ha trabajado bien con la nómina que tiene, aunque reconoció que varios de sus compañeros han despertado el interés de otros conjuntos.

"Hemos hecho un buen torneo, como la plantilla que tenemos", expresó. "Estamos a la espera de lo que suceda el sábado y del reto de lo que viene el otro año para algunos compañeros", agregó.

Mientras los días transcurren, los dirigidos por el entrenador Mario Méndez continúan su trabajo con la confianza de repetir lo hecho en el Torneo Apertura de este año donde conquistó el campeonato en la final ante el San Francisco FC.

Plaza Amador accedió a la instancia definitiva luego de superar en las semifinales al CAI (Club Atlético Independiente) por marcador global de 6 goles por 2.

El equipo

El Club Deportivo Plaza Amador, fundado en 1955 en el barrio de El Chorrillo (Ciudad de Panamá), es uno de los equipos más tradicionales y queridos del país. Conocido como “El León”, se distingue por su identidad barrial, su historia de superación y su fuerte conexión con la comunidad.

Historia y legado

Plaza Amador es uno de los clubes más antiguos del fútbol panameño y uno de los primeros en construir una base sólida de aficionados. A lo largo de los años, ha sido un símbolo de resiliencia, especialmente por su origen en uno de los sectores con más desafíos sociales de la capital.

Estilo de juego

El equipo se caracteriza por un estilo combativo:

Mucha intensidad.

Enfoque en el trabajo colectivo.

Un espíritu de lucha que refleja sus raíces.

Aunque no siempre ha sido el equipo más dominante a nivel ofensivo, su disciplina táctica y entrega lo han mantenido competitivo en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Palmarés

Plaza Amador ha logrado ocho títulos en la era profesional de la LPF, consolidándose como uno de los clubes más exitosos del país. Sus campeonatos suelen ser celebrados con gran fervor por la afición, que mantiene una relación muy emocional con el equipo.