Plaza Amador vs Alianza FC| 'Verdolagas' buscan romper pronósticos con su segunda estrella

Panamá/El Alianza FC jugará el sábado 29 de noviembre un partido de gran importancia, ya que enfrentará al campeón defensor, Plaza Amador, en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Aunque reconocen que las expectativas de la fanaticada del fútbol panameño en general eran bajas para su equipo, el equipo 'verdolaga' ha trabajado para llegar al partido por el campeonato donde tratarán de replicar lo conseguido en el año 2022 cuando consiguieron su primer campeonato en la LPF. Esto lo expresaron dos representantes de ese conjunto que fueron los invitados especiales en el programa Somos La Sele de TVMAX.

"Se reafirma lo que siempre hemos venido haciendo: un buen trabajo. Al principio de los torneos casi nadie nos da como competidor al título, pero nosotros siempre mantenemos el objetivo, el norte bien definido; queremos buscar la segunda en esta ocasión", señaló el gerente operativo del Alianza, Decmar Chang.

El directivo cataloga el buen desempeño del equipo al trabajo en conjunto del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Jair Palacios, y los jugadores que, según afirma, se mostraron comprometidos desde la pretemporada. Todo eso ha provocado que los fanáticos del Alianza se entusiasmen y se organicen para ver la final que se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Los boletos se están moviendo muy bien, bastante, bastante, bastante bien. Y esperamos... cumplir con las expectativas de llevarnos el título", indicó Chang.

Los aliancistas acceden a la final después de superar al San Francisco FC, subcampeón del certamen Apertura de este año, en las semifinales por marcador global de 3 goles por 2.

"Pudimos dar un gran paso que fue contra el San Francisco, que todos muy bien sabemos que es un equipo que está muy bien estructurado, pero como sabemos nosotros, la fe está en Dios y se pudo sacar el resultado para llegar a esa gran final que desde el día uno anhelamos tanto", manifestó el gerente deportivo.

Alianza enfrentó dos veces al Plaza Amador durante la etapa preliminar del certamen y el balance fue de una victoria por bando. El 8 de agosto ganaron los plazinos por 3 goles a 2 y los aliancistas salieron airosos el 25 de octubre por 1 a 0.

"Vamos uno a uno en el match, pero es partido único. Es la final y como sabemos todos los finales se tienen que ganar", indicó Gean Ambuila, portero 'verdolaga'.

El partido está programado para iniciar a las 6:00 p.m.

