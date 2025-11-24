Vuelta Internacional a Chiriquí 2025| Así va el tradicional evento de ciclismo luego de cuatro etapas

Una de las competencias más esperadas entre los amantes del pedaleo en Panamá está en curso

Panamá/La Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 está en marcha y la pugna entre los ciclistas de Panamá y el extranjero, que compiten en ella, se intensifica cada vez más.

Este lunes se llevó a cabo la cuarta etapa que consistía en una recorrido de 137.1 kilómetros de distancia. La prueba inició en la sede del Municipio de David pasó por Paso Canoas y Finca Blanco, regresó a Paso Canoas y terminó en La Concepción.

Pablo Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kolbi, fue el ganador de la etapa la que completó en tiempo de 3 horas, 25 minutos y 11 segundos. Ricardo Delgado, de la Selección de Cuba, y Joseph Ramíez, del Colono Bikestation Kolbi, se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Bolívar Espinosa estuvo entre los ciclistas panameños mejor ubicados en la etapa al ocupar la posición 16.

El miembro de la Selección de Cuba, Bryan Delgado, destacó en la categoría juvenil durante al etapa al ser el ciclista mejor ubicado de esta división con tiempo de 3:25:11 para quedarse con la segunda posición. En la categoría sub-23 brilló Derrick Chavaría, del Tag Cycling Team, que se ubicó en la quinta posición de la clasificación general.

Fernando Ureña fue el triunfador en la categoría Masters. Con un tiempo de 3:25:11 horas fue el que mejor registro tuvo entre su división y acabó en el octavo lugar para la culminación de la cuarta etapa. Colono Bikestation Kolbi fue el equipo triunfador de la etapa tras acumular 10 horas, 15 minutos y 33 segundos.

Clasificación general

Con su triunfo en la cuarta etapa, Mudarra lidera la tabla de clasificación general al tener un tiempo acumulado de 10 horas, 22 minutos y 16 segundos. A él le siguen Ramírez y Chavarría quienes registran 10:22:31 horas.

Emmanuel Viané, del equipo Rali Far Express Herrera, encabeza la clasificación general de la categoría juvenil al tener 10:32:16 horas como tiempo acumulado. En tanto Derrick Chavarría está al frente en la división sub-23.

Fernando Ureña (10:35:47 horas) es el líder de la categoría Masters y el equipo sobresaliente es el Colono Bikestation Kolbi que acumula 31:08:18 horas.

Joseph Ramírez está al frente en la clasificación general por puntos con 49. Derrick Chavarría es segundo con 47 y Pablo Mudarra es tercero con 41.

Ramírez también es el líder del clasificación de montaña con cinco puntos. Le siguen Sergio Arias (3 pts.), Bryan Salas (2 pts.) y Bolívar Espinosa (1 pto.).

Lo próximo

La quinta etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí se llevará a cabo el martes 25 de noviembre y consistirá en un recorrido de 101.1 kilómetros que comenzará a las 9:00 a.m. El punto de partida será el Hotel Hampton de la ciudad de David, pasa por la entrada de San Andrés, sigue hacia Solano y termina en el Boulevard Volcán.