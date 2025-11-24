Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: Panamá alcanza nueva final en natación

Panamá/La jornada de natación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 dejó emociones encontradas para nuestros representantes: Carolina Cermelli logró avanzar a la final de los 100m Espalda, mientras que el resto de los nadadores quedó fuera de la disputa por medallas.

La mañana del lunes 24 de noviembre estuvo marcada por la intensidad en el Centro Acuático de Ayacucho. En la prueba de 100m Espalda femenino, Carolina Cermelli se convirtió en la gran protagonista al registrar un tiempo de 1:06.43 minutos, suficiente para ubicarse en el sexto lugar del sumario general y asegurar su presencia en la final programada para las 6:14 p.m.. Su clasificación representa una nueva oportunidad de medalla para la delegación, en un contexto donde países como Venezuela y Colombia han dominado el medallero acuático con actuaciones sólidas en pruebas de velocidad y relevos.

En los 200m Libre masculino, Andrey Villarreal cerró su participación con un tiempo de 1:58.64 minutos, ocupando el quinto lugar en su serie. Sin embargo, su registro lo dejó en la novena posición del sumario, fuera de la final. La prueba estuvo marcada por un alto nivel competitivo, con nadadores de Colombia y Perú imponiendo ritmos que dificultaron el avance de otros participantes.

La modalidad de 50m Mariposa femenino tuvo doble representación nacional. María Castillo logró un tiempo de 29.20 segundos, cuarto lugar en su serie y novena en el sumario, mientras que Anasofia Juliao registró 29.44 segundos, sexta en su serie y undécima en el acumulado. Ambas quedaron fuera de la final, en una prueba donde la velocidad de las venezolanas y colombianas marcó la diferencia.

Por su parte, en los 50m Mariposa masculino, Jeancarlo Calderón detuvo el cronómetro en 25.60 segundos, quinto lugar en su serie y décimo en el sumario. A pesar de su esfuerzo, no logró avanzar a la final, en un evento que mostró la potencia de los especialistas de la región.

En resumen, la delegación nacional celebra la clasificación de Carolina Cermelli a la final de los 100m Espalda, mientras que el resto de los nadadores deberá esperar nuevas oportunidades en las siguientes jornadas. El nivel competitivo en Ayacucho – Lima 2025 está siendo elevado, con Venezuela y Colombia liderando la disciplina de natación, pero cada clasificación a finales representa un paso importante para mantener viva la ilusión de medallas.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.