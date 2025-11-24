Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá ocupó un lugar en el podio de los Esports

La delegación panameña también tuvo participación en la lucha grecorromana, la natación y el levantamiento de pesas.

Panamá/Las delegaciones panameñas continúan su participación en diversas disciplinas, sumando resultados importantes en Esports, Lucha, Natación y Levantamiento de Pesas.

Bronce para Panamá en Esports – Dota 2

El equipo panameño de Dota 2, conformado por Diego Valderrama, Eduard Rodríguez, Johan Herrera, José Saldaña y Raymond Baloy, vio acción en el Coliseo Eduardo Dibós.

Los panameños se enfrentaron a las selecciones de Colombia y Perú, siendo superados en ambos duelos. Con estos resultados, el equipo culmina en tercer lugar, asegurando la medalla de bronce para Panamá en la modalidad de Esports.

Resultados de Lucha Grecorromana

Robert Pérez (60kg) – Grupo A

Pérez 3-3 vs Augusto Vargas (Chile)

vs Augusto Vargas (Chile) Pérez 1-2 vs Raiber Rodríguez (Venezuela)

vs Raiber Rodríguez (Venezuela) Pérez 9-0 vs Abel Sánchez (Perú)

Pérez cerró la fase de grupos empatado en el segundo lugar junto al representante de Chile; sin embargo, no logró avanzar a las semifinales.

Manuel Brown (87kg) – Grupo Único

Brown 0-9 vs Carlos Muñoz (Colombia)

vs Carlos Muñoz (Colombia) Brown 2-11 vs Carlos Espinoza (Perú)

vs Carlos Espinoza (Perú) Brown 0-9 vs Luis Avendaño (Venezuela)

vs Luis Avendaño (Venezuela) Brown 0-0 vs Johan Batista (República Dominicana)

Brown finalizó su participación en el quinto lugar de su categoría.

Final de 100m pecho en Natación

Los nadadores panameños tuvieron presencia en la final de los 100 metros pecho:

Raúl Antadillas , de 16 años, fue el mejor ubicado, marcando 1:03.20 min , su mejor registro personal y alcanzando el quinto lugar .

, de 16 años, fue el mejor ubicado, marcando , su mejor registro personal y alcanzando el . Bernhard Tyler Christianson terminó en el séptimo puesto con tiempo de 1:04.33 min.

Levantamiento de Pesas: Juan Miguel Martínez brilla con cuarto lugar general

En la categoría de 60 kg, el pesista Juan Miguel Martínez ocupó el cuarto lugar tanto en Arranque como en Envión, cerrando con:

Arranque: 111 kg

111 kg Envión: 131 kg

131 kg Total: 242 kg

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

Se celebran desde 1938 , cuando Bogotá organizó la primera edición.

, cuando organizó la primera edición. Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.

deportiva y cultural entre los países miembros. Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.

Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

Descubrir nuevos talentos deportivos.

Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.

Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

Información del COP

