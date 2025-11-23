Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá marca en natación y tiro deportivo

Panamá/La delegación panameña arrancó su participación en las competencias acuáticas con un desempeño destacado durante la jornada matutina de Natación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

En la prueba de 100m Pecho, los nadadores Raúl Antadillas y Bernhard Tyler Christianson brillaron en su Serie. Antadillas finalizó segundo con un tiempo de 1:03.55 min, mientras que Christianson ocupó el tercer lugar con 1:03.73 min. Ambos nadadores aseguraron posiciones importantes en la clasificación general, logrando el cuarto y quinto lugar, respectivamente, lo que les permite avanzar a la final de esta tarde a las 6:55 p.m., donde competirán por las medallas.

En los 50m Espalda, Carolina Cermelli detuvo el cronómetro en 30.88 s, ubicándose quinta en su Serie y novena en el sumario general.

Por su parte, en los 100m Libre femenino, María Castillo registró 1:00.54 min, resultado que la dejó en el cuarto lugar de su Serie y novena en la clasificación final de la prueba.

En la rama masculina de los 100m Libre, Andrey Villarreal logró un tiempo de 52.78 s para ocupar el quinto lugar de su Te Serie, mientras que Jeancarlo Calderón fue sexto con 53.71 s. Estas marcas les otorgaron las posiciones 10 y 12 del sumario, respectivamente.

Avances en Tiro Deportivo – Modalidad Skeet

En la disciplina de Tiro Deportivo, modalidad escopeta, Patrick Taylor completó el primer día de la prueba Skeet con 58/75 platos acertados. El atleta panameño buscará mejorar su registro mañana, cuando enfrente la segunda jornada con 50 platos adicionales para completar los 125 totales de la ronda clasificatoria.

Taylor se ubica actualmente en el puesto 12 de la tabla general, en busca de un lugar entre los seis primeros, quienes avanzan a la final.

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

Se celebran desde 1938 , cuando Bogotá organizó la primera edición.

, cuando organizó la primera edición. Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.

deportiva y cultural entre los países miembros. Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.

Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

Descubrir nuevos talentos deportivos.

Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.

Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

Información del COP