Adalberto Carrasquilla dijo presente en la Maratón Internacional de Panamá 2025

Panamá/Adalberto Carrasquilla participó este domingo en la Maratón Internacional de Panamá que recorrió varios puntos de la ciudad de Panamá.

Una vez terminado el recorrido en la Cinta Costera, el miembro de la Selección de Panamá se mostró contento con haber participado en el evento.

"Decidí participar porque me pareció que sería un momento lindo", reconoció Carrasquilla en declaraciones emitidas por la cuenta de Instagram de la Maratón. "Sentí mucha energía positiva y, para lo que hacemos deporte, es bueno hacer lo que te gusta de una forma diferente, como en mi caso".

Jorge Castelblanco fue el ganador de la prueba, en la rama masculina, tras completar los 42 kilómetros de recorrido en 2 horas, 27 minutos y 40 segundos. La ganadora en la rama femenina fue Raquel Palmenia Agudelo quien registró 2:52:17 horas.

Carrasquilla, que formó parte del proceso que clasificó a la selección panameña al Mundial 2026, se encuentra en un periodo de descanso tras la eliminación de su club, los Pumas de la UNAM (Universidad Autónoma de México), del Play In de la Liga MX.

Trayectoria con la 'Sele'

Debut internacional

Carrasquilla hizo su debut con la selección mayor de Panamá el 17 de abril de 2018 , entrando como suplente en un partido amistoso contra Trinidad y Tobago , que terminó 1-0 a favor de Panamá .

hizo su debut con la el , entrando como suplente en un partido amistoso contra , que terminó 1-0 a favor de . Ese mismo año estuvo en el equipo preliminar para el Mundial 2018, pero no fue incluido en la lista final de 23.

Primer gol con la selección

Anotó su primer gol internacional el 8 de septiembre de 2019, durante un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Bermudas (victoria 4-1 para Panamá).

Participación en torneos importantes

En la Gold Cup 2021 , fue llamado por el técnico Thomas Christiansen en la lista de 23. Jugó los 3 partidos del grupo y contribuyó con una asistencia.

, fue llamado por el técnico en la lista de 23. Jugó los 3 partidos del grupo y contribuyó con una asistencia. En la Gold Cup 2023, Carrasquilla fue una figura clave: jugó de manera regular, y Panamá llegó hasta la final (donde perdió ante México). Además, él fue galardonado con el Balón de Oro (Golden Ball) del torneo como mejor jugador.

Rendimiento en la Liga de Naciones de la Concacaf

Según datos de la Concacaf , Carrasquilla ha sido muy activo en la Liga de Naciones (Concacaf Nations League, CNL ).

, ha sido muy activo en la ). En la edición 2023/24 de la CNL , registró varios partidos, y según el reporte, aportó con goles y asistencias.

de la , registró varios partidos, y según el reporte, aportó con goles y asistencias. Es uno de los jugadores con más participaciones para Panamá en la CNL con 21 partidos jugados.

Reconocimientos individuales y liderazgo

En 2023-2024, Carrasquilla fue elegido el Jugador del Año de Concacaf .

fue elegido el . Ha sido pieza fundamental en el mediocampo de la selección, especialmente por su capacidad para conectar el juego, recuperar balón y generar ofensiva.

Ausencias y regreso

Se reportó que se perdió partidos importantes por lesión. Por ejemplo, fue ausente en la Gold Cup 2025 por una lesión muscular en su pierna izquierda.

por una lesión muscular en su pierna izquierda. En septiembre de 2025, se anunció su regreso al equipo nacional para aportar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Actuación reciente