Selección de Panamá| Acodeco hace recomendaciones a fanáticos que planeen viajar para el Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/La clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026 trae consigo el interés de varios fanáticos de viajar a las sedes de los partidos, ya sean en Estados Unidos, México o Canadá, para acompañar al equipo y respaldarlo. A poco menos de seis meses para que el evento se lleve a cabo, los interesados comienzan sus preparativos y surgen las ofertas en paquetes de viajes. Por tal motivo, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió este viernes algunas recomendaciones.

"Ante la merecida clasificación de Panamá al Mundial 2026, se espera una nutrida participación de fanáticos en los juegos donde participe nuestra selección, por lo tanto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tiene en marcha una campaña informativa, para evitar posibles situaciones irregulares y evitar fraudes", plasmó esa institución en un comunicado.

Las recomendaciones que da a las personas que deseen acompañar a la selección panameña son las siguientes:

Planificar las compras y servicios con información confiable, para proteger su dinero. Antes de reservar, hay que elaborar un presupuesto que incluya transporte, alojamiento, alimentación y boletos. Comparar precios y guardar todos los comprobantes, es algo básico. Verificar en caso de ofertas, si la misma no tiene la fecha de vigencia o que utilicen expresiones como "hasta agotar existencia", ya que estas prácticas violan la normativa de protección al consumidor. Toda oferta tiene que establecer la fecha de duración, para que el consumidor tenga conocimiento de hasta cuando puede hacer uso de la misma, o si esta depende de la cantidad que se tenga disponible, se tiene que informar la disponibilidad. Comprar boletos y paquetes turísticos solo en sitios oficiales, o en agencias de viaje registradas. No arriesgue su entrada con revendedores, subastas o páginas no autorizadas, pues los tickets podrían ser falsos y no dar acceso a los estadios. Exigir contratos claros con todos los términos de servicio, incluyendo políticas de reembolso y cancelación. La empresa está obligada a entregarle esta información por escrito y en español. Esto le permitirá reclamar en caso de incumplimiento. Recordar la protección de su dinero y datos personales. Use métodos de pago seguros, verifique que la página sea legítima y guarde correos de confirmación.

Panamá clasificó al Mundial 2026 con una victoria sobre El Salvador, por 3 goles a 0, en la última fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf que se disputó el martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutierrez. Esta será su segunda participación en un evento de ese tipo, la primera ocasión fue en el año 2018 cuando el torneo orbital se realizó en Rusia.

Te puede interesar: Estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés estarán listos para primeros meses de 2026

La entidad

La Acodeco es la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá. Es una institución pública autónoma encargada de velar por los derechos de los consumidores y promover la libre competencia en los mercados panameños.

Esa entidad se encarga de:

Proteger y defender los derechos de los consumidores.

Vigilar que las actividades comerciales se desarrollen de manera justa, transparente y competitiva.

Prevenir prácticas monopolísticas o desleales.

Funciones principales

Las funciones de la ACODECO pueden agruparse en dos grandes áreas: protección al consumidor y defensa de la competencia.

1. Protección al consumidor

Atender quejas y reclamos de consumidores contra comercios y proveedores.

de consumidores contra comercios y proveedores. Verificar precios y la correcta exhibición de los mismos.

y la correcta exhibición de los mismos. Inspeccionar productos para garantizar que cumplan normas de seguridad y calidad.

para garantizar que cumplan normas de seguridad y calidad. Supervisar promociones, ofertas y publicidad , evitando contenido engañoso.

, evitando contenido engañoso. Medir y verificar instrumentos de pesas y medidas (como balanzas o surtidores de gasolina).

(como balanzas o surtidores de gasolina). Imponer sanciones cuando se violan los derechos del consumidor.

cuando se violan los derechos del consumidor. Educar al consumidor mediante campañas informativas.

Te puede interesar: FIFA aplica nueva suspensión a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol

2. Defensa de la competencia

Investigar prácticas monopolísticas , acuerdos de precios o conductas anticompetitivas.

, acuerdos de precios o conductas anticompetitivas. Revisar concentraciones económicas (fusiones y adquisiciones) para evitar abusos de poder de mercado.

(fusiones y adquisiciones) para evitar abusos de poder de mercado. Promover competencia leal entre empresas.

entre empresas. Sancionar prácticas anticompetitivas que afecten al mercado o a los consumidores.

Información de Acodeco