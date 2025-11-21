Estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés estarán listos para primeros meses de 2026

Los trabajos de remodelación de los dos coliseos de la provincia de Colón siguen su marcha y el avance de esos trabajos es evidente.

Panamá/Las labores que se realizan para remodelar los estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés, en la ciudad de Colón, presentan avances evidentes que derivarán en las aperturas de sus puertas al público previstas para el primer trimestre del año 2026.

Durante un recorrido realizado por un grupo de autoridades gubernamentales en Colón, el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, indicó que los trabajos en el Mariano Bula presentan un 80% de avance.

"Esto lo hicimos al pie de la letra. Es un estadio con especificaciones de MLB y si podemos traeríamos aquí a los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles", expresó el dirigente.

El nuevo Mariano Bula tendrá una capacidad para 5,000 personas y contará con una grama sintética que se está instalando.

"Esa es una grama sintética muy similar a la que se está usando… por ejemplo en el Rogers Centre en Toronto", agregó Ordóñez.

Durante su paso por el Mariano Bula, el director general de Pandeportes estuvo acompañado por José Ramón Icaza, secretario de Metas. También estaban presentes el presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Colón, Cristóbal López, y peloteros del equipo mayor de béisbol colonense.

"Podemos decir que tiene las medidas perfectas y con una grama sintética de primer mundo", destacó López. "Estamos contentísimos porque teníamos siete años sin estadio... estamos viendo la luz".

"Tenemos las ganas y las ansias de jugar frente a nuestra fanaticada. Sé que la gente de Colón nos vendrá a apoyar", añadió Anmi Ortega, jugador del elenco mayor de Colón.

A pesar de no contar con el Mariano Bula, la representación de Colón ha sido protagonista en las últimas versiones de los campeonatos nacionales de béisbol mayor ya que fue campeón en el 2023, subcampeón en el 2024 y semifinalista en el 2025.

Armando Dely Valdés y otros coliseos

En el recorrido, Ordóñez especificó que las obras en el estadio Armando Dely Valdés presentan un 60% de avance y se tiene previsto que se inaugure en los tres primeros meses del próximo año junto al Mariano Bula.

El Armando Dely Valdés es una infraestructura construida para la práctica del atletismo y el fútbol. Además es la sede del Deportivo Árabe Unido, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Otras instalaciones visitadas fueron la Arena Teófilo Panamá Al Brown, el estadio Jaime Vélez y el gimnasio Ismael Laguna a los que también se realizan remodelaciones.

