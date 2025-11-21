LPF previa| Partidos decisivos en las semifinales del Torneo Clausura 2025

Sintoniza el partido de vuelta de la semifinal entre Plaza Amador y CAI el sábado 22 de noviembre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Cuatro equipos definirán este fin de semana cuáles serán los finalistas del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Después de lo visto la semana pasada se esperan dos duelos reñidos donde ninguno de los protagonistas está dispuesto a ceder.

San Francisco FC vs Alianza FC

La actividad comienza este viernes con el partido de vuelta de la semifinal entre los 'monjes' franciscanos y los verdolagas que se llevará a cabo en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera desde las 8:30 p.m.

El San Francisco aspira a disputar su segunda final consecutiva, luego de alcanzar esa instancia en el Torneo Apertura de este año la que perdió ante el Plaza Amador. Para llegar a ella, y tener la oportunidad de reivindicarse, deberá superar a un elenco del Alianza que ha luchado y ha sido capaz de salir adelante durante el certamen.

Ambos conjuntos deberán romper la paridad del marcador global para llegar a la final. El partido de ida, realizado el 16 de noviembre en el Complejo Deportivo Los Andes, terminó empatado a un gol por bando. Kevin Calderón adelantó a los 'Monjes' con un gol al minuto 42 y John Jairo Alvarado igualó el marcador en tiempo de reposición (90+7').

Plaza Amador vs CAI

Los plazinos sueñan con alcanzar su cuarta final consecutiva y, por ende, conquistar el bicampeonato. Para ello enfrentarán a unos 'vikingos' deseosos de reverdecer los laureles.

El COS Sports Plaza será el escenario del partido de vuelta de esa serie semifinal que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre desde las 8:00 p.m.

Mientras el Plaza intenta establecer una hegemonía, después de conquistar el campeonato en el certamen Apertura de este año, el CAI intentará retomar el sitial que tenía cuando conquistó cuatro de cinco torneos realizados entre los años 2022 y 2024.

Para llegar a la final, la consigna de ambos colectivos será imponerse en el encuentro de este sábado tras empatar a dos anotaciones en el juego de ida que se disputó el pasado 15 de noviembre en el 'Muquita' Sánchez.

Luis García y Víctor Ávila le dieron la ventaja parcial al CAI con sus goles, pero el Plaza se recuperó y empató el marcador con las anotaciones de Yoameth Murillo (68') y Joseph Jones (90+1').

¿Cuáles serán los equipos que disputarán la final el 29 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez? Eso lo sabremos después de estos partidos.