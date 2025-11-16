LPF resultado | Empate dramático entre el CAI y Plaza Amador, semifinales al rojo vivo

Panamá/Las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol comenzaron este sábado con un partido cargado de intensidad entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el Plaza Amador, encuentro disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez ante una gran asistencia que vivió emociones de principio a fin.

El compromiso inició con dominio del conjunto de La Chorrera, que rápidamente impuso condiciones en su casa. La presión alta y la agresividad ofensiva de los vikingos tuvo recompensa al minuto 17, cuando el colombiano Luis García abrió el marcador con un remate certero que dejó sin opciones al guardameta placino.

El CAI mantuvo el control y logró ampliar la ventaja justo antes del descanso. En el 45+5’, Víctor Ávila aprovechó un balón suelto en el área para empujarla al fondo de la red y colocar el 2-0, un golpe anímico que parecía encaminar la serie a su favor.

Pero el Plaza Amador, fiel a su historia y a su espíritu competitivo, respondió con carácter en el complemento. Los leones recortaron distancias al minuto 70 gracias a Yoameth Murillo, quien definió con categoría tras una jugada elaborada por la banda derecha.

Cuando el CAI parecía llevarse la victoria, llegó el momento dramático del partido. En el 90+2’, Joseph Jones silenció el Muquita con un remate dentro del área que puso el 2-2 final, dejando la eliminatoria totalmente abierta para el duelo de vuelta en la ciudad capital.

El empate refleja la paridad entre dos equipos acostumbrados a pelear instancias decisivas y promete un cierre electrizante en el segundo capítulo de esta semifinal.

La acción de las semifinales de la LPF continúa este domingo con el enfrentamiento entre Alianza FC y San Francisco FC, a partir de las 6:00 p.m. El compromiso podrá disfrutarse a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX.

