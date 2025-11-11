LPF resultado | Club Atlético Independiente avanza a las semifinales dejó fuera al Sporting

Este miércoles 12 de noviembre desde las 8:00 pm Alianza FC vs Universitario EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/Los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) comenzaron con un partido lleno de drama, intensidad y emoción.

En el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, el Club Atlético Independiente (CAI) logró una remontada espectacular para vencer 2-1 en tiempo extra al Sporting San Miguelito, asegurando su boleto a las semifinales.

El encuentro fue muy parejo y mantuvo a los fanáticos al borde del asiento durante los 90 minutos reglamentarios. El Sporting SM sorprendió al minuto 19 con un gol de Ramsés De León, poniendo en ventaja a los “académicos” y silenciando momentáneamente a la afición local. Sin embargo, el CAI no bajó los brazos y consiguió el empate al minuto 74 gracias a un potente disparo de Keny Bonilla, que devolvió la esperanza a los vikings.

Con el empate 1-1 en el marcador, el partido se extendió al tiempo extra, donde los de La Chorrera mostraron su carácter y experiencia en instancias decisivas. Fue entonces cuando apareció Abraham Altamirano, quien al minuto 94 marcó el gol del triunfo que selló la clasificación del Club Atlético Independiente a la siguiente fase del campeonato.

Con esta victoria, el CAI La Chorrera se convierte en el primer clasificado a las semifinales de la LPF Clausura 2025, donde se enfrentará al poderoso Plaza Amador. El duelo de ida se jugará el 15 de noviembre, mientras que la vuelta está programada para el 22 de noviembre, en una serie que promete grandes emociones.

El CAI, actual campeón defensor del Torneo Clausura 2024, buscará mantener su hegemonía y dar un paso más hacia una nueva final, mientras que Plaza Amador intentará frenar el impulso de los chorreranos en su camino hacia la gloria.