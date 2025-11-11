Alianza FC vs Universitario | LPF playoffs previa, pronóstico y dónde ver este partido

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una de sus etapas más emocionantes: los playoffs del Torneo Clausura 2025, donde no hay margen de error. En esta fase, el que pierde se despide y el que gana avanza a las semifinales, en busca del ansiado título del fútbol nacional.

En esta oportunidad, el Alianza FC de la Conferencia del Este se enfrentará al Club Deportivo Universitario de la Conferencia del Oeste, en un duelo decisivo que se jugará en el estadio de Los Andes desde las 8:00 p.m. El encuentro será transmitido por TVMAX, TVN Pass y en nuestro canal oficial de YouTube.

¿Cómo llegan ambos equipos a los playoffs?

El Alianza FC tuvo un notable rendimiento durante la fase regular, finalizando segundo en la Conferencia del Este con 28 puntos. Los pericos marcaron 25 goles y recibieron 19, mostrando equilibrio entre ataque y defensa. Sus principales figuras ofensivas han sido John Jairo Alvarado con 6 goles, seguido de Reynaldiño Verley y Reyniel Perdomo, ambos con 5 tantos.

Por su parte, el Club Deportivo Universitario concluyó la fase regular en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste con 19 puntos. El equipo de Penonomé convirtió 14 goles y encajó 17, cerrando con una diferencia de -3. En ataque, su máximo goleador ha sido Joel Guevara con 4 goles, acompañado por diez futbolistas que aportaron con una anotación cada uno, reflejando un ataque más distribuido.

Antecedentes entre Alianza FC y Universitario

Durante la fase regular del Torneo Clausura 2025, ambos equipos se enfrentaron una sola vez, en un empate sin goles (0-0) que dejó abierta la rivalidad. En el historial general de enfrentamientos, el balance es completamente parejo: Alianza FC suma 11 triunfos, Universitario también cuenta con 11 victorias y han empatado en 11 ocasiones.

Este nuevo choque en los playoffs de la LPF promete intensidad, buen fútbol y emoción de principio a fin. Con las estadísticas equilibradas y el pase a semifinales en juego, el estadio de Los Andes será escenario de una noche decisiva para ambos equipos.

