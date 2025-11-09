LPF resultados| Se define todo en el Este y así quedan los duelos para los playoffs

Vive las emociones de los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la LPF el miércoles 12 de noviembre a las 8:00 p.m por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La jornada 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) es parte de la historia. Con los tres partidos simultáneos, entre equipos de la Conferencia Este, quedó todo listo para los playoffs que se llevarán a cabo en los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

A continuación detallamos los resultados de los juegos de la Conferencia Este, veremos cómo quedó la tabla de posiciones y cómo se conformaron los duelos playoffs.

UMECIT FC 1-3 Alianza FC

Umecistas y verdolagas se enfrentaron en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Ricardo Mitre abrió el marcador por el Alianza al minuto 30. Posteriormente Alcides Díaz amplió la ventaja con un gol al minuto 65.

Juan González descontó por UMECIT al minuto 67, pero Mitre apareció nuevamente y concretó su segundo tanto del partido para el 3-1 definitivo.

Sporting SM 1-1 Plaza Amador

'Académicos' y 'plazinos' volvieron a medir fuerzas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez tras su enfrentamiento en el Play In de la Copa Centroamericana 2025.

Martín Ruiz marcó el primer gol del partido, a favor del Sporting, al minuto 6. Después, Everardo Rose empató por el Plaza en tiempo de reposición (45+1').

Árabe Unido 4-1 Tauro FC

El Deportivo Árabe Unido sacó un triunfo contundente sobre el Tauro en el COS Sports Plaza.

Josué Vergara concretó el gol del equipo taurino al minuto 6. Cuatro minutos después, Oscar Peñaba empató por el conjunto colonense.

Peñalba puso al Árabe Unido al frente en el marcador con el segundo tanto de su cuenta personal al minuto 12. Rolando Burgess (72') y Diego Valanta (78') fueron los autores de los goles que sellaron la goleada del elenco azul.

Posiciones

Con estos resultados, el Plaza Amador terminó con 36 puntos y su cupo directo a semifinales asegurado de antemano. En tanto Alianza FC y Sporting San Miguelito se quedaron con el segundo y tercer lugar de la Conferencia Este y, por lo tanto estarán en los playoffs.

A pesar de su victoria ante el Tauro, el Deportivo Árabe Unido no pudo clasificar y terminó su campaña con el cuarto lugar del Este. UMECIT FC y Tauro FC cierran la tabla de posiciones en esa división.

En la Conferencia Oeste, el San Francisco FC se quedó con el primer lugar y avanzó directamente a las semifinales con 25 unidades. CAI y CD Universitario se adjudicaron los puestos de playoffs al culminar la fase preliminar en el segundo y tercer puesto de esta división, respectivamente.

Veraguas United y Atlético Nacional no lograron clasificar y culminaron la etapa inicial con el cuarto y quinto puesto del Oeste. En tanto Herrera FC cerró la tabla de posiciones con siete puntos en 16 partidos jugados.

Lo que viene

Ahora todo está listo para la disputa de los playoffs que se llevarán a cabo esta semana.

CAI y Sporting San Miguelito abrirán los playoffs el martes 11 de noviembre. El ganador de ese juego medirá fuerzas con el Plaza Amador en las semifinales que se disputarán en partidos de ida y vuelta los sábados 15 y 22 .

Además, Alianza FC y CD Universitario culminarán la fase de playoffs con el juego que realizarán el miércoles 12 de noviembre el que será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ. El vencedor clasificará a las semifinales donde enfrentará al San Francisco FC en partidos de ida y vuelta que se llevarán a cabo el domingo 16 y el viernes 21.

