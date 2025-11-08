Selección de Panamá| Edgar Yoel Bárcenas es baja para partidos ante Guatemala y El Salvador

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol da a conocer la convocatoria del jugador Jorge Gutiérrez, del club Deportivo La Guaira, de Venezuela, para los próximos partidos del mes de noviembre por las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gutiérrez fue llamado por el entrenador Thomas Christiansen en reemplazo del futbolista Edgar Yoel Bárcenas, quien sufrió una lesión con su club, el Mazatlán Fútbol Club, del fútbol mexicano, en su último partido disputado ayer, viernes 7 de noviembre frente al club Necaxa por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El departamento médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, recibió este sábado el informe médico de su club, el cuál detalló que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor de su muslo izquierdo, luego de que los médicos de su equipo le realizarán esta mañana un ultrasonido que arrojó el diagnóstico de su baja deportiva para estos partidos de la fecha FIFA del mes de noviembre.

En el caso de Gutiérrez, el futbolista estará viajando este domingo a la Ciudad de Panamá para unirse al grupo e iniciar los entrenamientos con miras a los próximos partidos por el grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf ante Guatemala, como visitante el 13 de noviembre, y El Salvador, en casa el 18 de noviembre.

Antecedente

A inicios de este año, Bárcenas sufrió una lesión que lo dejó fuera de los dos últimos partidos de la segunda ronda de las eliminatorias ante Belice y Nicaragua que se disputaron los días 7 y 10 de junio de este año. Además de los juegos del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf ante Estados Unidos y México que se llevaron a cabo el 20 y 23 de marzo, respectivamente.

Esa lesión del jugador colonense ocurrió el 21 de febrero durante un partido de su club, el Mazatlán FC, ante Necaxa.

"Mazatlán FC informa que Yoel Bárcenas sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo, esto después de salir lesionado duranta la Jornada 08 del Torneo Clausura 2025 contra el club Necaxa", informó la organización morada en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. "Por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días para su recuperación."

Bárcenas se lesionó cuando hizo una barrida defensiva al minuto 62 en la que su rodilla izquierda quedó trabada en el engramado del estadio Victoria, ubicado en la ciudad mexicana de Aguascalientes.

