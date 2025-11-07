Orlando Mosquera entre los mejores en triunfo de Al Fayha sobre Al Okhdood

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El portero de la Selección de Panamá, Orlando Mosquera, volvió a ser figura en la Liga Profesional de Arabia Saudita, al completar una actuación sólida en la victoria de su club Al Fayha por 2-0 frente al Al Okhdood, resultado que impulsa al equipo al noveno lugar de la clasificación con 11 puntos.

Mosquera jugó los 90 minutos y fue pieza clave para mantener el arco en cero, sumando su mejor desempeño de la temporada justo antes de su viaje a Panamá para unirse a la Selección Nacional en la fecha FIFA de noviembre.

Otras noticias: Alberto Quintero | ¿Cuándo fue la última vez que "negrito" vio minutos con la selección de Panamá?

Rendimiento de Orlando Mosquera vs Al Okhdood

Según datos de Flashscore, el guardameta panameño obtuvo una calificación de 7.7, respaldada por cifras que reflejan su seguridad bajo los tres palos:

5 atajadas

0 goles concedidos

0.85 goles prevenidos (xGOT faced 0.85)

(xGOT faced 0.85) 20/27 pases acertados (74%)

5/12 en pases largos (42%)

6 saques con la mano

38 toques de balón

Su capacidad para leer las jugadas y reaccionar a tiempo fue fundamental para desactivar las llegadas del rival. Además, mantuvo orden en la zaga y mostró soltura al iniciar juego desde el fondo, un recurso cada vez más valorado por el cuerpo técnico de Panamá.

Otras noticias: Thomas Christiansen habla en conferencia de prensa| "Lo que quiero es que el equipo tenga hambre, tenga deseos de competir"

Rumbo a la Fecha FIFA de noviembre

Tras este triunfo, Mosquera tomará vuelo hacia Panamá para unirse a los entrenamientos de la selección dirigida por Thomas Christiansen, que afronta dos duelos decisivos:

🆚 Guatemala | 13 de noviembre | Estadio El Trébol en territorio "chapín"

| | Estadio El Trébol en territorio "chapín" 🆚 El Salvador | 18 de noviembre | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Los partidos forman parte del camino mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, por lo que la experiencia y solidez de Mosquera serán vitales para la Selección.

Otras noticias: Selección de Panamá| Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo pueden los canaleros clasificar directamente al Mundial 2026?

Convocatoria de Panamá — Fecha FIFA noviembre

Porteros

Orlando Mosquera – Al Fayha FC (KSA)

– Al Fayha FC (KSA) Luis Mejía – Nacional (URU)

César Samudio – CD Marathón (HON)

Defensas

Andrés Andrade – LASK Linz (AUT)

César Blackman – Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar – Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey – Minnesota United (USA)

Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo – Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis – CD Plaza Amador (PAN)

Edgardo Fariña – FC Pari Nizhny Novgorod (RUS)

Volantes

Aníbal Godoy – San Diego FC (USA)

Edward Cedeño – UD Las Palmas (ESP)

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

Cristian Martínez – Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez – FC Juárez (MEX)

Yoel Bárcenas – Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla – Pumas (MEX)

Alberto Quintero – CD Plaza Amador (PAN)

Azarías Londoño – Universidad Católica (ECU)

Omar Browne – Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz – Club León (MEX)

Delanteros

Cecilio Waterman – Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo – Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez – Monagas SC (VEN)

El buen momento de Orlando Mosquera en Arabia Saudita llega en el instante ideal para Panamá. El arquero canalero no solo suma confianza, sino que reafirma su condición de titular indiscutible rumbo a los compromisos clasificatorios que se aproximan. Panamá espera que su muro defensivo siga respondiendo al máximo nivel.

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penúltima fecha de las eliminatorias Concacaf?