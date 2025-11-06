Alberto Quintero | ¿Cuándo fue la útlima vez que "negrito" vio minutos con la selección de Panamá?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá ya tiene definida su convocatoria para los partidos de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, donde el entrenador Thomas Christiansen ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud para enfrentar dos retos claves: Guatemala en el Estadio El Trébol el 13 de noviembre, y El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el 18 de noviembre.

Pero entre todos los nombres, uno destaca de manera especial: el del habilidoso extremo Alberto “Negrito” Quintero, quien vuelve a vestir la camiseta nacional tras un largo periodo fuera de los planes del técnico danés.

Contenido relacionado: Selección de Panamá| Estos son los convocados para los partidos ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias mundialistas

Un retorno que ilusiona a la afición

La última vez que Quintero fue llamado por Christiansen ocurrió el 16 de noviembre de 2023, en la recordada victoria 0-3 ante Costa Rica en San José, duelo de Liga de Naciones donde el panameño ingresó al campo al minuto 76. Desde entonces, no había formado parte de las listas oficiales, por lo que su presencia representa una noticia alentadora para la ofensiva canalera.

Con la selección de Panamá, Alberto “Negrito” Quintero ha sido un jugador de amplia trayectoria, acumulando 105 partidos entre duelos amistosos y competencias oficiales. A lo largo de su carrera internacional, el habilidoso extremo ha aportado 5 goles, 6 asistencias y ha recibido 9 tarjetas amarillas, ninguna tarjeta roja.

Su buen momento con CD Plaza Amador y su jerarquía dentro del grupo han sido argumentos suficientes para que Christiansen volviera a confiar en él para esta doble fecha eliminatoria.

Contenido relacionado: Thomas Christiansen habla en conferencia de prensa| "Lo que quiero es que el equipo tenga hambre, tenga deseos de competir"

Los elegidos por Thomas Christiansen

El listado incluye 26 futbolistas distribuidos de la siguiente manera:

Porteros:

Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, KSA), Luis Mejía (Nacional, URU), César Samudio (CD Marathón, HON).

Defensas:

Andrés Andrade (LASK Linz, AUT), César Blackman (Slovan Bratislava, SVK), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, CRC), Carlos Harvey (Minnesota United, USA), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN), Amir Murillo (Olympique Marsella, FRA), Eric Davis (CD Plaza Amador, PAN), Edgardo Fariña (Pari NN, RUS).

Volantes:

Aníbal Godoy (San Diego FC, USA), Edward Cedeño (UD Las Palmas, ESP), Jovani Welch (Monagas SC, VEN), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (FC Juárez, MEX), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC, MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas, MEX), Alberto Quintero (CD Plaza Amador, PAN), Azarías Londoño (Universidad Católica, ECU), Omar Browne (Estudiantes de Mérida, VEN), Ismael Díaz (Club León, MEX).

Delanteros:

Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Tomás Rodríguez (Monagas SC, VEN).

Otras noticias: Selección de Panamá| Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo pueden los canaleros clasificar directamente al Mundial 2026?

Un paso más hacia el sueño mundialista

El objetivo es claro: Panamá quiere seguir sumando victorias para mantener el liderato del Grupo A y acercarse cada vez más al anhelado Mundial 2026.

Con un plantel reforzado en ataque y la vuelta de un referente como Negrito Quintero, la ilusión vuelve a encenderse en los fanáticos panameños que esperan una fiesta futbolera en la capital y un resultado positivo fuera de casa.

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penúltima fecha de las eliminatorias Concacaf?