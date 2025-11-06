Selección de Panamá| Estos son los convocados para los partidos ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias mundialistas

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol reveló este jueves la lista de los jugadores que integrarán la Selección de Panamá para los dos últimos partidos de la ronda final en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Guatemala y El Salvador.

El encuentro frente al equipo guatemalteco se realizará en el Estadio Del Trébol el jueves 13 de noviembre a las 9:00 p.m. (hora panameña) y el cotejo contra el elenco salvadoreño se llevará a cabo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez el martes 18 desde las 8:00 p.m.

La lista de convocados es la siguiente: