EN VIVO| Conferencia de prensa del DT de Panamá, Thomas Christiansen, por TVMAX

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, se dirige a la fanaticada en conferencia de prensa tras darse a conocer la lista de jugadores convocados para los próximos dos partidos de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Situación

La selección panameña se juega dos partidos cruciales, ante Guatemala el jueves 13 y frente a El Salvador el martes 18. Los resultados que obtenga en ambos partidos determinarán si clasificará a la próxima Copa del Mundo con un cupo directo, si deberá buscar su pase en un repechaje intercontinental o si queda eliminada.

En esta ronda final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 se disputan tres cupos directos y dos para el repechaje intercontinental que se disputará poco ante del torneo mundialista en junio del próximo año. Panamá forma parte del Grupo A de esta instancia junto a Surinam, Guatemala y El Salvador.

En cuatro jornadas disputadas de esta ronda, y a falta de dos para completarla, el equipo panameño acumula récord de una victoria y tres empates para un total de seis puntos.

Actualmente, Panamá tiene la misma cantidad de puntos de Surinam. Sin embargo los surinameses le superan por tener más goles anotados con cuatro tantos sobre tres de los panameños.

Los resultados de los partidos jugados por el elenco panameño y sus rivales del Grupo A en esta ronda final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 son los siguientes: