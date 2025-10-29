Selección de Panamá cuenta con toda la logística para el partido ante Guatemala

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF), a través del gerente de selecciones Christian Núñez en TVMAX Deportes, confirmó los preparativos y la logística para el partido de la eliminatoria mundialista en Guatemala.

La Federación Panameña de Fútbol informó que completó las inspecciones y coordinaciones logísticas para el encuentro en territorio guatemalteco, tras una visita realizada la semana pasada, y detalló la programación de entrenamientos y viajes para la selección nacional. El anuncio fue realizado por Christian Núñez, representante de la federación.

Según Núñez, la delegación repitió el procedimiento aplicado en las ventanas FIFA anteriores —Surinam y El Salvador— y realizó en Guatemala la inspección del estadio y de los recorridos desde el aeropuerto hasta el hotel y el estadio, para anticiparse a los posibles escenarios y garantizar la logística del equipo.

“Pudimos hacer la inspección de lo que es el estadio, hacer la inspección de todos los recorridos que vamos a tener, del aeropuerto al hotel, del hotel al estadio”, dijo Núñez.

En cuanto a la programación, la federación señaló que seguirá la planificación del profesor Thomas Christiansen.

La selección de Panamá entrenará en la mañana del miércoles 12 en Panamá y luego viajará en vuelo chárter hacia Guatemala, donde realizará reconocimiento de cancha; el partido está previsto para el día 13.

“Nosotros vamos a estar viajando un día previo al partido”, explicó Núñez, y añadió que “la selección llega al hotel y posteriormente se hará el reconocimiento del estadio”.

Respecto a la convocatoria, Núñez recordó que debe publicar la nómina 15 días previos al inicio de la fecha FIFA. El federado indicó que ya enviaron “un listado largo de convocatoria” y que el director técnico definirá el listado final esta semana. Señaló además que “todos nuestros jugadores en este momento están en competencia” y que cumplirán sus calendarios de liga; tras sus partidos viajarán a Panamá para incorporarse a la concentración nacional.

También explicó las medidas de seguridad y coordinación diplomática: la primera reunión en Guatemala fue con el embajador de Panamá en ese país para “reforzar que el tránsito de nuestra delegación al llegar a Guatemala sea bastante expedito en el aeropuerto y hacia el hotel de concentración”, y garantizar escoltas durante los traslados. Núñez precisó que, aunque por reglamento la Federación de Guatemala está obligada a asignar escoltas, la delegación panameña reforzó la seguridad a través de la embajada y contratando seguridad privada para los transportes y la estadía.

En lo deportivo, Núñez comentó que el profesor Thomas realizó una inspección del estado de la cancha y de los camerinos, y que la logística mantendrá el mismo esquema que en el partido anterior. Sobre la operativa, indicó que para la ventana de noviembre “ya tenemos todos los boletos comprados” por parte de la federación panameña y que la federación guatemalteca anunció la puesta en venta de entradas el 4 de noviembre.

A Panamá le fueron asignados 200 boletos para el encuentro; la federación dijo que destinará una parte de esos boletos para la venta a aficionados panameños y confirmó la ubicación oficial de los panameños “en un corner del estadio” con seguridad independiente.

Núñez también relató un incidente logístico ocurrido en octubre con el jugador Cotto Córdoba, quien viajó a Panamá un día después de su partido en Inglaterra y quedó varado en Francia por la conexión aérea; en ese caso el jugador llegó el lunes siguiente.

“Cotto fue el único escenario especial que tuvimos en octubre, pero fue un caso fortuito”, afirmó.

Sobre el ambiente de la eliminatoria, Núñez señaló que será una competición muy reñida y que los equipos se definirán en las últimas jornadas.

“El que pensaba que nosotros íbamos a clasificar cómodamente estaba totalmente equivocado”, dijo, y añadió: “Nosotros tenemos la plena confianza y creemos en nuestros jugadores... que Dios primero el próximo 18 de noviembre vamos a estar clasificando al próximo Mundial de 2026”.

Actualmente, la Federación Panameña de Fútbol mantiene la programación de entrenamientos y viajes para la ventana, finaliza las gestiones de seguridad y aguarda la puesta en venta de los boletos por parte de la federación guatemalteca, prevista para el 4 de noviembre.

