Selección de Panamá| Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo pueden los canaleros clasificar directamente al Mundial 2026?

Panamá/Ya estamos en noviembre, un mes especial para Panamá que celebra las fechas más importantes de su historia. Este fervor patriótico alcanza un punto alto cuando los festejos coinciden con partidos de la selección absoluta de fútbol que, en este año y en este mismo mes, se juega la clasificación al Mundial del próximo año.

La selección panameña se juega dos partidos cruciales, ante Guatemala el jueves 13 y frente a El Salvador el martes 18. Los resultados que obtenga en ambos partidos determinarán si clasificará a la próxima Copa del Mundo con un cupo directo, si deberá buscar su pase en un repechaje intercontinental o si queda eliminada.

En esta ocasión, analicemos uno de los posibles desenlaces para el combinado canalero; el de la clasificación directa.

Contexto

A diferencia de eliminatorias anteriores, la de Concacaf es bastante amplia. México, Estados Unidos y Canadá, las tres selecciones más fuertes de la confederación, no compiten en el certamen clasificatorio porque serán las anfitrionas del Mundial y además la FIFA aumentó las plazas de 32 a 48 a partir de esta cita orbital. Eso trajo un incremento de los cupos disponibles por región y la del Norte, Centroamérica y el Caribe no fue la excepción.

En esta ronda final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 se disputan tres cupos directos y dos para el repechaje intercontinental que se disputará poco ante del torneo mundialista en junio del próximo año. Panamá forma parte del Grupo A de esta instancia junto a Surinam, Guatemala y El Salvador.

En cuatro jornadas disputadas de esta ronda, y a falta de dos para completarla, el equipo panameño acumula récord de una victoria y tres empates para un total de seis puntos.

Actualmente, Panamá tiene la misma cantidad de puntos de Surinam. Sin embargo los surinameses le superan por tener más goles anotados con cuatro tantos sobre tres de los panameños.

En estas eliminatorias avanzan los líderes de los tres grupos de la ronda final y los dos mejores segundos lugares van a repechaje. Si la fase terminara hoy, el conjunto canalero quedaría fuera de la cita mundialista ya que su puntuación y cantidad de goles son inferiores a la de los otros dos equipos que son segundos en los grupos B y C. Estos son Curazao, que tiene ocho unidades y es segundo del Grupo B, y Costa Rica que es segundo del C con seis puntos y diferencia de tres tantos (ocho goles a favor menos cinco en contra).

¿Cómo lograrlo?

Ante esta situación, una clasificación directa al Mundial 2026 para Panamá se basa en lo que la selección pueda hacer por sí misma y en lo que ocurra con Surinam en las dos jornadas que vienen.

El combinado canalero visitará el Estadio El Trébol para enfrentar a Guatemala el día 13 y cerrará su participación el 18 cuando reciba a El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Panamá requiere ganar los dos partidos que le restan y esperar que Surinam no sume victorias en los juegos que tienen ante los salvadoreños y los guatemaltecos en las mismas fechas. Si eso pasa, los panameños llegarían a 12 puntos y superarían a los surinameses que no podrían alcanzar esa cantidad de unidades ya que no habrían ganado ninguno de los juegos que tiene programados para este mes.

