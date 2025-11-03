Mundial Sub-17 Catar 2025 resultados| Panamá se alista para su debut mientras arranca el torneo

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Panamá vs Irlanda el miércoles 5 de noviembre a las 7:00 a.m. por TVMAX y TVN Pass

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá ya se encuentra en Catar y afina detalles para el que será su debut en el Mundial de la categoría que arrancó este lunes con una jornada intensa de ocho partidos.

Desde su llegada al territorio catarí, durante el pasado fin de semana, el equipo panameño ha completado dos sesiones de entrenamiento. Este lunes ensayó en el Al Thumama Complex de la ciudad de Doha.

El elenco panameño está ubicado en el Grupo J del certamen junto a Uzbekistán, Irlanda y Paraguay. Su calendario de juegos es el siguiente:

Panamá vs Irlanda

5 de noviembre 2025

3:00 pm (7:00 am Panamá)

Pitch 3- Bader Billal

Aspire Zone

Panamá vs Paraguay

8 de noviembre

6:15 pm (10:15 am Panamá)

Pitch 3 – Bader Billal

Aspire Zone

Panamá vs Uzbekistán

11 de noviembre

4:30 pm (8:30 am Panamá)

Pitch 1 – Mohammed Ghanin

Aspire Zone

Jornada inaugural

Un total de ocho juegos se disputaron en el primer día de competencias del certamen mundialista que, por primera vez, se realiza con 48 selecciones.

A continuación detallamos los resultados de esta fecha:

Argentina 3-2 Bélgica

Goles

ARG: Ramiro Tulián (36'), Facundo Jainikoski (68') y Felipe Esquivel (71')

Ramiro Tulián (36'), Facundo Jainikoski (68') y Felipe Esquivel (71') BEL: Arthur De Kimpe (45'+4'), Stan Naert (59')

Japón 2-0 Marruecos

Goles

JPN: Taiga Seguchi (57'), Daigo Hirashima (90+8')

Taiga Seguchi (57'), Daigo Hirashima (90+8') MAR: -

Senegal 0-0 Croacia

Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos

Goles

CRC: Nick Bennette (62')

Nick Bennette (62') EAU: Mayed Adel (59')

Mayed Adel (59') Tarjeta roja🟥: CRC: Isaac Badilla (31')

Sudáfrica 0-0 Bolivia

Túñez 6-0 Fiji

Goles

TUN: Wassim Slama (30', 53'), Fedi Tayechi (36', 86'), Anisse Saidi (74'), Saifedin Haj Abdallah (80')

Wassim Slama (30', 53'), Fedi Tayechi (36', 86'), Anisse Saidi (74'), Saifedin Haj Abdallah (80') FJI: -

Nueva Caledonia 1-6 Portugal

Goles:

POR: Anisio Cabral (22', 47'), Stevan Manuel (53'), Mateus Mide (59'), Mauro Furtado (85'), José Neto (90+7')

Anisio Cabral (22', 47'), Stevan Manuel (53'), Mateus Mide (59'), Mauro Furtado (85'), José Neto (90+7') NCL: Ezekiel Wamowe (11' de penal)

Catar 0-1 Italia

Gol

QAT: -

- ITA: Samuele Inacio (19')

Próximos partidos

Más encuentros se llevarán a cabo en la jornada del martes 4 de noviembre donde varias selecciones de países latinoamericanos comenzarán su participación en la cita orbital.

A las 7:30 a.m. (hora de Panamá) se jugarán los partidos: Costa de Marfil vs Suiza y Brasil vs Honduras. Media hora después (8:00 a.m.) comenzará el duelo entre México y Corea del Sur.

A las 8:30 a.m., Haití se enfrentará a Egipto y, a las 9:45 a.m., jugarán Alemania ante Colombia.

Posteriormente, a las 10:15 a.m., Inglaterra y Venezuela medirán fuerzas. Simultáneamente, a las 10:45 a.m., jugarán Corea del Norte frente a El Salvador e Indonesia contra Zambia.

