Mundial Sub-17 Catar 2025 resultados| Panamá se alista para su debut mientras arranca el torneo
¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Panamá vs Irlanda el miércoles 5 de noviembre a las 7:00 a.m. por TVMAX y TVN Pass
Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá ya se encuentra en Catar y afina detalles para el que será su debut en el Mundial de la categoría que arrancó este lunes con una jornada intensa de ocho partidos.
Desde su llegada al territorio catarí, durante el pasado fin de semana, el equipo panameño ha completado dos sesiones de entrenamiento. Este lunes ensayó en el Al Thumama Complex de la ciudad de Doha.
El elenco panameño está ubicado en el Grupo J del certamen junto a Uzbekistán, Irlanda y Paraguay. Su calendario de juegos es el siguiente:
Panamá vs Irlanda
- 5 de noviembre 2025
- 3:00 pm (7:00 am Panamá)
- Pitch 3- Bader Billal
- Aspire Zone
Panamá vs Paraguay
- 8 de noviembre
- 6:15 pm (10:15 am Panamá)
- Pitch 3 – Bader Billal
- Aspire Zone
Panamá vs Uzbekistán
- 11 de noviembre
- 4:30 pm (8:30 am Panamá)
- Pitch 1 – Mohammed Ghanin
- Aspire Zone
Jornada inaugural
Un total de ocho juegos se disputaron en el primer día de competencias del certamen mundialista que, por primera vez, se realiza con 48 selecciones.
A continuación detallamos los resultados de esta fecha:
Argentina 3-2 Bélgica
Goles
- ARG: Ramiro Tulián (36'), Facundo Jainikoski (68') y Felipe Esquivel (71')
- BEL: Arthur De Kimpe (45'+4'), Stan Naert (59')
Japón 2-0 Marruecos
Goles
- JPN: Taiga Seguchi (57'), Daigo Hirashima (90+8')
- MAR: -
Senegal 0-0 Croacia
Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes Unidos
Goles
- CRC: Nick Bennette (62')
- EAU: Mayed Adel (59')
- Tarjeta roja🟥: CRC: Isaac Badilla (31')
Sudáfrica 0-0 Bolivia
Túñez 6-0 Fiji
Goles
- TUN: Wassim Slama (30', 53'), Fedi Tayechi (36', 86'), Anisse Saidi (74'), Saifedin Haj Abdallah (80')
- FJI: -
Nueva Caledonia 1-6 Portugal
Goles:
- POR: Anisio Cabral (22', 47'), Stevan Manuel (53'), Mateus Mide (59'), Mauro Furtado (85'), José Neto (90+7')
- NCL: Ezekiel Wamowe (11' de penal)
Catar 0-1 Italia
Gol
- QAT: -
- ITA: Samuele Inacio (19')
Próximos partidos
Más encuentros se llevarán a cabo en la jornada del martes 4 de noviembre donde varias selecciones de países latinoamericanos comenzarán su participación en la cita orbital.
A las 7:30 a.m. (hora de Panamá) se jugarán los partidos: Costa de Marfil vs Suiza y Brasil vs Honduras. Media hora después (8:00 a.m.) comenzará el duelo entre México y Corea del Sur.
A las 8:30 a.m., Haití se enfrentará a Egipto y, a las 9:45 a.m., jugarán Alemania ante Colombia.
Posteriormente, a las 10:15 a.m., Inglaterra y Venezuela medirán fuerzas. Simultáneamente, a las 10:45 a.m., jugarán Corea del Norte frente a El Salvador e Indonesia contra Zambia.