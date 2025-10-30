Mundial Sub17 | Selección de Panamá anuncia baja antes de la competencia

Panamá/La Selección Masculina Sub-17 de Panamá, dirigida por el DT Leonardo Pipino, sufrió un golpe significativo en la recta final de su preparación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó la baja por lesión del delantero Abraham Altamirano, quien estaba convocado para defender la camiseta nacional en la cita mundialista que se disputará del 3 al 27 de noviembre.

El informe médico, emitido el 30 de octubre de 2025, detalló que Altamirano no está apto para competir debido a una afección musculo tendinosa que afecta su recto femoral derecho. Esta dolencia exigirá al jugador un reposo deportivo y un riguroso plan de rehabilitación que se extenderá por varias semanas hasta lograr su completa recuperación.

La decisión de marginar a Altamirano fue tomada por el cuerpo médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez. Según se detalló, se esperó hasta el último momento por una evolución favorable del jugador. Sin embargo, ante la imposibilidad de recuperación inmediata, Altamirano no pudo unirse al resto de la delegación que se encontraba realizando su campamento de preparación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Un Nuevo Atacante se Suma a la Expedición

Para cubrir esta sensible baja en la delantera, el entrenador Leonardo Pipino convocó de inmediato a Ángel James, proveniente del Sporting San Miguelito, equipo de la Liga Panameña de Fútbol. En un movimiento de última hora, James fue programado para viajar el mismo 30 de octubre directamente rumbo a Doha, Catar, con el objetivo de integrarse al equipo a tiempo para el certamen mundialista.

La Selección Sub-17 viajará hacia territorio mundialista en Catar el 1 de noviembre, justo después de finalizar su campamento en Emiratos Árabes Unidos. Este campamento fue crucial para afinar detalles tácticos y psicológicos, e incluyó tres partidos amistosos.

Balance en el Campamento de Dubái

Durante la preparación en Dubái, los canaleros se midieron ante selecciones clasificadas al Mundial. El camino inició con un duro revés el 24 de octubre, cayendo 1-4 ante Burkina Faso, con el único gol panameño anotado por Moisés Richards.

No obstante, el equipo mostró una garra notable y logró un triunfo importante en el segundo encuentro, superando 2-1 a la Selección de Uganda el 26 de octubre. Los goles de la victoria fueron obra de Gerson Gordón (de penal) y nuevamente de Moisés Richards, quien colocó el balón en el ángulo, demostrando su capacidad goleadora. Tras el partido, Richards comentó que el nivel de juego exigido es similar al esperado en el Mundial, destacando la disciplina y el esfuerzo de sus compañeros.

Incluso después del triunfo ante Uganda, el capitán y defensor Héctor Brías manifestó que el grupo se sentía bien físicamente a pesar del largo viaje, y enfatizó el compromiso del equipo para darle una alegría al país.

Panamá, que en el pasado Torneo UNCAF Sub-16 terminó en tercer lugar, ahora está concentrada en su debut en el Grupo J de la Copa Mundial Sub-17. La selección enfrentará a Irlanda el 5 de noviembre, seguido por Paraguay el 8 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán el 11 de noviembre. Todos estos encuentros se jugarán en el Aspire Zone, en Doha. A pesar de la baja de Altamirano, el equipo mantiene la expectativa de avanzar a la siguiente ronda.

