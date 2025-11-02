Mundial Sub17 Catar 2025: Conoce más de este torneo y dónde ver la primera jornada
El miércoles 5 de noviembre Panamá vs Irlanda desde las 7:00 am EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.
Panamá/El torneo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 está listo para arrancar, marcando la primera edición en contar con un total de 48 equipos participantes.
La competición se llevará a cabo en Catar, con fechas programadas desde el miércoles 3 de noviembre hasta el jueves 27 del mismo mes.
Detalles del Torneo y Formato
Sede y Estadios
Todos los partidos de la Copa Mundial Sub-17 hasta las semifinales se disputarán en el complejo moderno Aspire Zone. Este complejo se encuentra ubicado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros de distancia del centro de Doha. El torneo utilizará ocho campos diferentes dentro del Aspire Zone para albergar los encuentros.
La gran final de esta edición se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, el cual también forma parte del recinto Aspire Zone.
Estructura de la Competición
Las 48 selecciones clasificadas están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Entre las selecciones clasificadas se encuentran el anfitrión Catar, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Panamá, Italia, Francia, y Portugal, entre muchos otros combinados de las confederaciones AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA.
El sorteo de los grupos se realizó en Doha el 25 de mayo, resultando en grupos como:
Grupo A
- Catar
- Italia
- Sudáfrica
- Bolivia
Grupo B
- Japón
- Marruecos
- Nueva Caledonia
- Portugal
Grupo C
- Senegal
- Croacia
- Costa Rica
- Emiratos Árabes Unidos
Grupo D
- Argentina
- Bélgica
- Túnez
- Fiyi
Grupo E
- Inglaterra
- Venezuela
- Haití
- Egipto
Grupo F
- México
- República de Corea
- Costa de Marfil
- Suiza
Grupo G
- Alemania
- Colombia
- RPD de Corea
- El Salvador
Grupo H
- Brasil
- Honduras
- Indonesia
- Zambia
Grupo I
- Estados Unidos
- Burkina Faso
- Tayikistán
- República Checa
Grupo J
- Paraguay
- Uzbekistán
- Panamá
- República de Irlanda
Grupo K
- Francia
- Chile
- Canadá
- Uganda
Grupo L
- Mali
- Nueva Zelanda
- Austria
- Arabia Saudí
El formato de clasificación estipula que las dos primeras selecciones de cada grupo, sumadas a las ocho mejores terceras clasificadas, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia de dieciseisavos de final, la competición se desarrollará en formato de eliminatorias directas.
La Primera Jornada: Lunes 3 de Noviembre
El inicio del Mundial Sub-17 Catar 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre de 2025, con una intensa jornada de Primera fase que incluye múltiples encuentros. Todos los partidos se jugarán en la zona de Doha.
Horarios (hora local) y Partidos Destacados de la Primera Fase:
¿Dónde ver la acción?
Para los aficionados que deseen seguir de cerca el torneo, se ha confirmado que el enfrentamiento entre la selección anfitriona, Catar, y la poderosa selección de Italia (ambos pertenecientes al Grupo A) será transmitido por TVMAX. Este partido está programado para las 10:45 (hora local) en el Campo 7 del Aspire Zone.
El desarrollo de esta primera jornada de la fase de grupos es fundamental, pues define los caminos iniciales para alcanzar la gloria en este torneo ampliado de la categoría Sub-17.