Premier League resultados | Arsenal amplía ventaja con victoria ante Burnley y Manchester United frena racha

El próximo compromiso del Arsenal será en Liga de Campeones el martes 4 de noviembre.

Burnley, Reino Unido/Con una novena victoria consecutiva entre todas las competiciones, el Arsenal alargó este sábado en Burnley (0-2) su racha y aumentó a siete puntos provisionales su colchón en el liderato, mientras que el Manchester United, que venía de encadenar tres victorias en Premier League, no pasó del empate en Nottingham.

El atacante sueco Vyktor Gyokeres abrió el marcador de cabeza (14'), aprovechando un saque de esquina y poniendo fin a una sequía goleadora en Premier League desde mediados de septiembre.

Otras noticias: Real Madrid | Xabi Alonso no castigará a Vinicius

El centrocampista inglés Declan Rice definió también de cabeza (35') un contrataque perfectamente ejecutado por el equipo entrenado por Mikel Arteta, que suma 25 puntos y se distancia del Bournemouth (2º, 18 puntos), que visitará el domingo al Manchester City (6º, 16 puntos).

Con otra portería a cero, los Gunners volvieron a dar muestra de su solidez defensiva, ya que solo han concedido tres goles en las diez primeras fechas de Premier League.

El próximo compromiso del Arsenal será en Liga de Campeones el martes, cuando se desplaze a República Checa para medirse al Slavia de Praga en la 4ª jornada de fase de grupo único, una competición en la que suman tres victorias en otros tantos partidos.

Por su parte, el Burnley (17º), que venía de encadenar dos victorias consecutivas en Premier League, sigue fuera de puestos de descenso con 10 puntos, a cuatro del Nottingham Forest (18º) que empató 2-2 contra el Manchester United (5º).

Todos los ojos puestos en Anfield -

Los Red Devils de Ruben Amorim habían encadenado una racha de tres victorias consecutivas en campeonato, y parecían encaminados a una cuarta tras adelantarse en el estadio City Ground gracias al brasileño Casemiro (34').

Pero el Forest, que llevaba sin marcar goles en Premier League desde el 20 de septiembre, anotó dos en apenas dos minutos: Morgan Gibss-White (48') y Nicolo Savona (50') dieron cuenta de la reacción tras el descanso, para dar la vuelta al marcador.

En la recta final, el marfileño Amad Diallo (81') empató con una estética volea desde la frontal del área, y logró así rescatar un punto para los suyos.

En progresión ascendente tras un pobre inicio de temporda, el Manchester United ocupa provisionalmente la 5ª posición (17 puntos) antes del resto de ecuentros de la 10ª jornada.

En el resto de partidos de la jornada, el Fulham (14º) se reencontró con la victoria en Premier League tras cuatro derrotas consecutivas tras doblegar 2-0 al colista Wolverhampton, mientras que Crystal Palace (7º) y Brighton (8º), derrotados el pasado fin de semana, sumaron tres puntos contra Brentford (2-0) y Leeds (3-0) respectivamente.

El sábado también se jugará un derbi londinense entre Tottenham (3º) y Chelsea (11º), pero todas las miradas están puestas en el último partido del día, en Anfield.

El Liverpool, en crisis tras haber perdido seis de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones, cuatro de ellos consecutivos en Premier League, recibe este sábado (20h00 GMT) al Aston Villa obligado a ganar para poner fin a la sangría de resultados.