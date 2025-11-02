Barcelona vs Elche resultado: Los catalanes siguen tras la punta de LaLiga

Con este triunfo, el conjunto blaugrana se mantiene en la pelea por el título.

Panamá/El FC Barcelona volvió a sonreír en La Liga tras vencer por 3-1 al Elche CF, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del campeonato. El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró una versión más contundente y resolutiva, liderado por sus atacantes más jóvenes y explosivos.

El partido comenzó con ritmo frenético y dominio absoluto de los catalanes. Apenas al minuto 9, el juvenil Lamine Yamal abrió el marcador con una definición precisa tras una jugada colectiva. Dos minutos más tarde, al 11', fue el turno de Ferran Torres, con un gol que amplió la ventaja y puso en aprietos al cuadro visitante.

Elche reaccionó antes del descanso y logró descontar gracias a Rafa Mir, que anotó al minuto 42 con un remate cruzado, sumando así otro tanto decisivo en su cuenta personal. El delantero español ha sido clave en los puntos obtenidos por su equipo esta temporada.

En el complemento, Barcelona mantuvo el control y sentenció el encuentro al minuto 61 con un gol de Marcus Rashford, quien aprovechó un pase filtrado para definir con clase ante el arquero rival.

Con este triunfo, el conjunto blaugrana se mantiene en la pelea por el título, mientras que Elche sigue sin poder sumar de visitante en sus últimas presentaciones.

Estadísticas Destacadas del Partido

Resultado final: Barcelona 3-1 Elche

Barcelona 3-1 Elche Goles esperados (xG): Barcelona 1.94 – Elche 0.71

– xG en tiros a puerta (xGOT): Barcelona 2.84 – Elche 0.73

– Posesión del balón: Barcelona 49% – Elche 51%

– Tiros totales: Barcelona 17 – Elche 9

– Tiros a puerta: Barcelona 5 – Elche 3

– Tiros fuera: Barcelona 6 – Elche 4

– Tiros bloqueados: Barcelona 6 – Elche 2

– Tiros dentro del área: Barcelona 11 – Elche 7

– Tiros fuera del área: Barcelona 6 – Elche 2

– Balones al poste: Barcelona 0 – Elche 2

Ataque y Generación de Ocasiones

Grandes ocasiones: Barcelona 5 – Elche 1

– Asistencias esperadas (xA): Barcelona 1.67 – Elche 0.36

– Toques en el área rival: Barcelona 34 – Elche 18

– Pases filtrados precisos: Barcelona 3 – Elche 0

– Tiros de esquina: Barcelona 6 – Elche 3

– Fueras de juego: Ambos equipos 5

Pases y Distribución

Precisión en los pases:

Barcelona 83% (341/413)

(341/413) Elche 84% (365/435)

(365/435) Pases largos precisos:

Barcelona 50% (24/48)

(24/48) Elche 51% (30/59)

(30/59) Pases en el último tercio:

Barcelona 70% (74/106)

(74/106) Elche 76% (96/127)

(96/127) Centros precisos:

Barcelona 40% (4/10)

(4/10) Elche 25% (3/12)

Defensa y Faltas

Faltas cometidas: Barcelona 12 – Elche 16

– Tarjetas amarillas: Barcelona 0 – Elche 1

– Entradas exitosas:

Barcelona 41% (7/17)

(7/17) Elche 56% (9/16)

(9/16) Duelos ganados: Barcelona 51 – Elche 44

– Despejes: Barcelona 7 – Elche 12

– Intercepciones: Barcelona 13 – Elche 16

– Errores que generaron tiros: 1 por equipo

1 por equipo Errores que generaron goles: Barcelona 0 – Elche 2

Porteros