Real Madrid desata un vendaval de goles y arrasa al Valencia

Panamá/En una noche de contundencia y brillo en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no dejó dudas: goleó 4-0 al Valencia y reafirmó su dominio absoluto en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Con esta victoria, los blancos alcanzan los 30 puntos, manteniéndose firmes en el primer lugar de la tabla.

Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro, anotando un doblete con sello de crack. Lo acompañaron en el marcador Jude Bellingham, quien sigue sumando goles desde segunda línea, y el joven español Álvaro Carreras, que se estrenó como goleador en el torneo. La única mancha en la noche fue el penal fallado por Vinícius Júnior, que no empañó el dominio total del equipo.

El Real Madrid mostró solidez en todas sus líneas, controlando el ritmo del partido y neutralizando cualquier intento de reacción del conjunto che, que sigue hundido en la parte baja de la clasificación.

Estadísticas clave del Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid dominó de principio a fin en el Santiago Bernabéu, y los números lo confirman. En términos de goles esperados (xG), los merengues generaron 2.80, frente a apenas 0.47 del Valencia. Además, el xG al marco (xGOT) fue de 4.90 para los locales, mientras que los visitantes apenas alcanzaron 0.05, reflejo de la diferencia en calidad de remates.

En cuanto a la posesión del balón, el Madrid controló el juego con un 65%, dejando al Valencia con solo 35%. El equipo blanco realizó 21 disparos totales, de los cuales 11 fueron a puerta, mientras que los ches apenas lograron 4 tiros, con 1 solo al arco. También se registraron 4 grandes ocasiones para los locales, contra ninguna del rival.

En el apartado de pases, el Real Madrid completó 647 de 715 intentos, con una efectividad del 90%, mientras que Valencia logró 319 de 382, con un 84% de precisión. En el último tercio, los merengues marcaron diferencia con 263 pases precisos de 314 (84%), frente a los 52 de 74 (70%) del equipo visitante.

En acciones ofensivas, el Madrid tuvo 58 toques en el área rival, generó 7 tiros de esquina, y realizó 33 pases largos con una efectividad del 72%. Valencia, en cambio, apenas sumó 10 toques en el área, 1 córner, y 24 pases largos con 51% de precisión. En centros, los blancos acertaron 3 de 16 (19%), mientras que los ches lograron 2 de 10 (20%).

En defensa, el Real Madrid cometió 14 faltas, ganó 13 de 21 entradas (62%), y se impuso en 39 duelos. Valencia cometió 7 infracciones, ganó 14 de 23 entradas (61%), y dominó en 49 duelos. Los visitantes también realizaron 39 despejes y 12 intercepciones, mientras que el Madrid sumó 11 despejes y 7 intercepciones. No hubo errores que terminaran en gol, aunque Valencia cometió 2 que derivaron en disparos.

En portería, Courtois apenas tuvo que intervenir una vez, mientras que Agirrezabala realizó 7 atajadas. El xGOT enfrentado por Valencia fue de 4.90, y logró evitar 0.90 goles gracias a sus intervenciones.

En resumen, una actuación dominante del Real Madrid en todas las líneas, respaldada por estadísticas que reflejan su superioridad táctica, técnica y física.

Figura del partido: Álvaro Carreras, el muro con gol del Real Madrid

En la goleada 4-0 del Real Madrid sobre el Valencia, el defensor español Álvaro Carreras se robó los reflectores con una actuación impecable que combinó solidez defensiva, precisión en el pase y un gol que abrió el camino al triunfo. Con una calificación de 9.2, fue el jugador más destacado del encuentro en el Santiago Bernabéu.

Carreras jugó los 90 minutos y anotó 1 gol en su único disparo al arco, con un Expected Goals (xG) de 0.02 y un xG on target (xGOT) de 0.51, demostrando máxima efectividad. Su remate fue desde dentro del área, y además sumó 2 toques en zona ofensiva.

En la distribución, el lateral brilló con 83 pases precisos de 89 intentos (93% de efectividad), incluyendo 38 aciertos en el último tercio (90%) y 3 de 5 pases largos. Aunque no logró completar ninguno de sus 4 centros, su influencia en la salida fue clave.

Defensivamente, Carreras ganó 6 de 6 duelos en el suelo (100%) y realizó 3 entradas exitosas de 5. También aportó 2 intercepciones, sin cometer faltas ni errores que comprometieran su arco. En el juego aéreo, perdió su único duelo, pero compensó con una lectura táctica impecable.

Con 122 toques, 1 falta recibida y una presencia constante en ambos costados del campo, Álvaro Carreras firmó una actuación que lo consolida como pieza clave en el esquema merengue. Su rendimiento no solo fue vital para el triunfo, sino que lo proyecta como una opción seria para futuras convocatorias.