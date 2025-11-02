LPF resultados | La Conferencia del Este vio acción, conoce quiénes siguen con vida

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vivió una noche llena de emociones en la Conferencia del Este, con tres partidos simultáneos que definieron gran parte del panorama rumbo a la fase final del Torneo Clausura 2024.

Plaza Amador, Sporting San Miguelito y Deportivo Árabe Unido fueron los grandes ganadores de la jornada, mientras que Alianza FC y UMECIT quedaron obligados a definir su futuro en la última fecha.

Otras noticias: LPF resultados | Atlético Nacional sigue con opciones de clasificar y a Universitario le salió la bruja

Plaza Amador certifica su liderato con autoridad

El Club Deportivo Plaza Amador continúa demostrando por qué es uno de los equipos más fuertes del torneo. Con su victoria 1-0 ante UMECIT FC, los Leones alcanzaron 35 puntos y aseguraron el primer lugar de la Conferencia del Este, lo que les otorga clasificación directa a semifinales.

El tanto decisivo fue obra de Everardo Rose, quien está siendo una pieza clave en el ataque placino.

La defensa de Plaza también se ha convertido en protagonista: solo 16 goles recibidos en 15 fechas reafirman su fortaleza táctica.

Otras noticias: Club León de Ismael Díaz es un completo desastre, Ambriz reveló qué ocurre con el panameño

Árabe Unido revive y mete presión en la tabla

En Colón, el Deportivo Árabe Unido se impuso 2-1 al Alianza FC. Los colonenses llegaron a 21 puntos, manteniendo sus aspiraciones de clasificación con una victoria de carácter ante uno de los rivales directos por los cupos.

Los goles del Expreso Azul fueron marcados por Dwann Oliveira y Alexis Palacios, mientras que John Alvarado descontó por el Alianza FC, que pese al tropiezo sigue segundo con 25 puntos.

Este triunfo puede significar un impulso anímico importante para una institución acostumbrada a competir por títulos.

Sporting SM derrotó al Tauro y se mete en puestos de clasificación

El Sporting San Miguelito fue otra de las noticias destacadas de la jornada al derrotar 1-0 a Tauro FC. Adan Henricks anotó el gol del triunfo, que permite al equipo académico escalar hasta el tercer lugar con 24 puntos, superando momentáneamente a UMECIT.

El presente del Tauro FC contrasta con su historia: apenas 13 puntos, con una campaña que ya se cataloga como un fracaso rotundo para un club acostumbrado a pelear campeonatos.

Otras noticias: Michael Amir Murillo mostró clase en el partido entre Auxerre y Olympique Marsella

Todo se define en la última jornada

Los cupos restantes para los playoffs de la LPF siguen en disputa:

✅ Alianza, Sporting y UMECIT dependen de sí mismos

✅ Árabe Unido necesita ganar y esperar combinaciones

❌ Tauro, sin opciones, cierra una campaña para el olvido

La última jornada de la Conferencia del Este de la LPF promete ser dramática, llena de tensión y con varios equipos luchando por mantener vivo el sueño del título.

Otras noticias: ¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penúltima fecha de las eliminatorias Concacaf?