Club León de Ismael Díaz es un completo desastre, Ambriz reveló qué ocurre con el panameño

Panamá/El Club León volvió a sumar un resultado negativo en el Apertura 2025 de la Liga MX cayendo 0-2 frente al Club América la noche del sábado 1 de noviembre.

Sin embargo, más allá de la derrota, la gran intriga para Panamá pasa por la situación del delantero Ismael Díaz, quien no estuvo ni en el banquillo de suplentes.

La incógnita crece justo a pocos días de los duelos eliminatorios de la Selección de Panamá ante Guatemala en El Trébol (13 de noviembre) y El Salvador en el Rommel Fernández Gutiérrez (18 de noviembre), donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen necesita a todas sus figuras en buen nivel.

León sigue hundido en la tabla

La derrota frente al América supuso el noveno partido consecutivo sin ganar para La Fiera, que se mantiene en el penúltimo lugar con apenas 13 puntos y ya sin posibilidades de pelear por la postemporada en este Apertura.

Ni los movimientos de Nacho Ambriz, incluyendo el regreso de Stiven Barreiro, Nico Fonseca y la presencia completa de James Rodríguez, pudieron revertir el mal momento.

Los goles de Allan Saint-Maximin (57’) y Rodrigo “Búfalo” Aguirre (84’) sentenciaron el encuentro.

León únicamente tiene pendiente su último compromiso ante Puebla, con la consigna de “cerrar con dignidad” una campaña para el olvido.

El momento crítico del equipo ha venido acompañado de una decisión técnica desconcertante: Ismael Díaz no fue tomado en cuenta nuevamente y su nombre ni siquiera apareció en la lista de suplentes.

Como dato interesante, El Club León tiene 618 minutos sin anotar como visitante. El último gol fue el de Ismael Díaz al Necaxa en la jornada 5.

El entrenador del Club León, Ignacio Ambriz, se refirió a la razón de peso que dejó fuera de la convocatoria a Ismael Díaz en el duelo reciente frente al América. La ausencia del atacante no se debió a una decisión técnica, sino a un problema físico que lo mantiene marginado de las canchas.

En declaraciones post-partido, Ambriz explicó que el jugador presenta una "pequeña molestia" en su rodilla. Esta dolencia ha sido lo suficientemente seria como para impedirle participar en las sesiones de entrenamiento, lo cual, por consecuencia, le imposibilita entrar en juego.

"Ismael tuvo una pequeña molestia en su rodilla que no lo ha dejado eh entrenar", afirmó el estratega. Ambriz detalló que el cuerpo médico está evaluando la gravedad de la lesión, indicando que Díaz fue sometido a una resonancia. "Hay que esperar cómo está todo esto, pero no ha podido estar al 100% que le permitan jugar", aclaró el técnico.

El timonel lamentó la baja del delantero, reconociendo el impacto negativo que su ausencia genera en el esquema de La Fiera. Para Ambriz, Díaz es un "buen jugador" que brinda "oportunidad" y que además estaba "ayudando a hacer goles".

Ambriz concluyó que la situación se ha vuelto "un poco complicado", mientras el equipo espera el dictamen médico que defina el tiempo de recuperación de uno de sus elementos clave.

El mensaje desde el banquillo parece contundente: Ambriz no cuenta con el panameño… al menos por ahora.

Panamá en modo alerta

Para Panamá, la preocupación es directa: Ismael Díaz es clave en la estructura ofensiva del seleccionado. Su falta de minutos complica los planes de Christiansen para una doble fecha en la que cada punto vale vida en la clasificación rumbo al Mundial 2026.

La Federación y el cuerpo técnico se mantienen atentos a cualquier novedad antes de hacer oficial la convocatoria final.