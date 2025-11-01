Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/El Olympique de Marseille logró poner fin a una racha sin victorias de tres partidos al conseguir una victoria estrecha de 1-0 frente al AJ Auxerre, un equipo que lucha por salir de la zona baja de la Ligue 1.

Pese a que el Auxerre sigue en los dos últimos puestos de la tabla, mostró una actuación aguerrida y sorprendentemente igualada ante los Olympiens, que terminaron el partido con diez hombres.

El encuentro comenzó con ambos equipos mostrándose parejos, lo cual resultó sorprendente dada su diferencia en la clasificación liguera. El Auxerre tuvo la primera gran oportunidad cuando Danny Namaso recortó hacia su derecha, aunque su remate se fue desviado. No obstante, el esfuerzo inicial de los locales no se tradujo en goles, y fue el Marsella quien tomó la delantera gracias a la intervención crucial del defensor panameño, Michael Amir Murillo.

El gol decisivo se gestó cuando el centro de Michael Amir Murillo fue desviado a medias por el portero del Auxerre, Donovan Léon. Este rechace a medias permitió que Angel Gomes se lanzara para empujar el balón y asegurar el único tanto del partido. A pesar de los esfuerzos del Auxerre, incluyendo un intento de Lasso Coulibaly que fue contenido por Gerónimo Rulli, los locales se fueron al descanso perdiendo por sexta vez esta temporada.

El reinicio trajo más drama. El Auxerre vio cómo un gol de Namaso era anulado por un fuera de juego marginal. Momentos después, el guardameta argentino Rulli realizó otra brillante atajada a Lassine Sinayoko. El partido dio un giro significativo cuando el Marsella se quedó con diez hombres: Ulisses Garcia fue expulsado por una dura entrada sobre Josué Casimir.

A pesar de contar con una ventaja numérica durante la mayor parte de la última media hora, el Auxerre no pudo capitalizar. Pusieron a prueba a Rulli con otro disparo de Namaso, e Ibrahim Osman elevó un balón por encima del travesaño. Sus esperanzas se vieron finalmente truncadas cuando, en los últimos minutos, Sinaly Diomandé vio una segunda tarjeta amarilla, nivelando el número de jugadores en la cancha. El Olympique de Marseille demostró solidez al mantener la ventaja a pesar del déficit de personal y se mantiene a solo dos puntos del líder, el Paris Saint-Germain.

Los Números de Michael Amir Murillo: El Hombre Clave en Defensa y Ataque

El papel de Michael Amir Murillo como defensa fue fundamental, no solo por su participación directa en el gol, sino por su rendimiento estadístico completo. El jugador de Marsella finalizó el encuentro con una puntuación de 7.1, habiendo disputado los 90 minutos completos.

En el aspecto ofensivo, además de proveer el centro que llevó al gol, Murillo fue un generador constante de juego:

• Registró 4 toques en el área de oposición.

• Demostró gran habilidad con el balón, completando 3 de 4 regates exitosos (75%).

• Tuvo una precisión en pases envidiable, completando 27 de 32 pases (84% de efectividad).

• Su único tiro total fue de cabeza y dentro del área, aunque terminó fuera del arco.

En defensa, Michael Amir Murillo fue igualmente dominante, participando en 16 duelos. Sus estadísticas defensivas confirman su impacto físico y táctico:

• Ganó 9 de 14 duelos terrestres (64%).

• Ganó 3 de 4 barridas (tackles) intentadas (75%).

• Registró 1 intercepción y solo cometió 3 faltas a pesar de su alta participación en los duelos.

La victoria del Marsella, cimentada en la disciplina defensiva y la chispa ofensiva de jugadores como Murillo, le permite seguir la estela del PSG en la cima de la Ligue 1.