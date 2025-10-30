Guatemala vs Panamá | Vigilando al rival ¿Qué hacen los 'chapines'?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La Selección Mayor de Panamá tiene la mirada puesta en su próximo adversario, Guatemala, un rival directo que se juega su pase a la siguiente fase de la Eliminatoria Mundialista.

El enfrentamiento, pactado para el 13 de noviembre en el Estadio El Trébol en Guatemala, será crucial en la lucha por el liderato del Grupo A.

Actualmente, el grupo se encuentra al rojo vivo: Surinam lidera con 6 puntos, seguido de Panamá (6 puntos, igual diferencia de goles, pero menos goles marcados), mientras que Guatemala pisa los talones en el tercer lugar con 5 unidades. Este partido es vital para los guatemaltecos si quieren asegurar su pase al Mundial de 2026.

La Convocatoria de Tena: Una Mezcla Local y un Legionario

El técnico Luis Fernando Tena ha realizado una nueva convocatoria para afrontar los compromisos de noviembre, que incluyen el duelo contra Panamá y posteriormente contra Surinam. En un movimiento estratégico para estos juegos cruciales, Tena incrementó su listado de 18 a 21 elementos.

La columna vertebral del equipo sigue siendo la Liga Nacional, que aporta 20 de los 21 jugadores. Sin embargo, la atención se centra en las incorporaciones y los nombres clave:

1. El Regreso del Legionario: Se confirma la inclusión del primer legionario para esta fecha FIFA: Matthew Evans. Evans, quien milita en el LAFC II (Los Ángeles II), regresa a la nómina tras haber destacado previamente con la Selección Sub-21 en los Juegos Centroamericanos y no haber sido considerado en octubre.

2. Hermanos en el Campo: Una de las dinámicas a observar es la de los hermanos Santis. El defensor Diego Santis (Antigua GFC) fue convocado recientemente gracias a su desempeño en el torneo local. Diego se unirá a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y se reunirá con su hermano, Oscar Santis, figura clave en la selección.

3. Fuerza de la Liga: Los equipos más representados en el listado son Antigua GFC (aportando jugadores como José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos, Luis Morán, además de los Santis) y Municipal (con elementos como Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, y Pedro Altán).

Los Recortes del Míster Azteca

Mientras Tena sumó nuevos rostros como Diego Santis y Carlos Aguilar (Municipal), también hubo bajas con respecto al listado del mes de octubre. El combinado nacional dejó fuera a dos elementos: Erick Lemus de Comunicaciones y Elmer William Cardoza de Xelajú MC.

Panamá debe estar atenta al trabajo del seleccionador azteca, quien busca en estos ajustes la fórmula perfecta para obtener los puntos que le permitan superar a los canaleros en la tabla y mantenerse en la carrera por el Mundial 2026.

