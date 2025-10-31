¿Qué pasa si Panamá le gana a Guatemala en la penpultima fecha de las eliminatorias Concacaf?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá se prepara para uno de los partidos más importantes de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Siguiendo con la serie de notas sobre posibilidades de los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen, el próximo 13 de noviembre, la sele visitará el Estadio El Trébol para enfrentar a Guatemala en el penúltimo partido del Grupo A, en un encuentro que será transmitido en vivo por TVMAX Deportes y que puede definir la clasificación directa a la siguiente fase.

El panorama actual del grupo está al rojo vivo. Surinam lidera con 6 puntos y una diferencia de +1 y 4 goles a favor 3 en contra, mientras que Panamá ocupa el segundo lugar también con 6 puntos, con diferencia de goles en +1 pero con 3 a favor y 2 en contra. Detrás aparece Guatemala con 5 unidades, y El Salvador cierra la tabla con 3 puntos.

Si el 13 de noviembre Panamá le gana a Guatemala y, además, Surinam vence a El Salvador en el otro partido de la jornada, el Grupo A quedaría con Surinam primero con 9 puntos y Panamá segundo con 9 puntos. En ese caso, todo se definiría en la última fecha, el 18 de noviembre, cuando Panamá reciba a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y Guatemala vuelva a jugar en casa ante Surinam.

Ese escenario mantendría abierta la lucha por el primer lugar del grupo, ya que la diferencia de goles podría ser determinante. Si Panamá logra golear a Guatemala, podría incluso superar a Surinam en diferencia y llegar como líder a la jornada final. Sin embargo, incluso si se mantiene segundo, con 9 puntos y buena diferencia de goles, la selección canalera quedaría muy bien posicionada para avanzar como uno de los dos mejores segundos lugares entre los tres grupos de la eliminatoria.

En los otros sectores, el Grupo B está liderado por Jamaica con 9 puntos y +8 de diferencia, seguido por Curazao con 8 unidades, mientras que en el Grupo C, Honduras tiene 8 puntos y Costa Rica 6. Con una victoria en Guatemala, Panamá llegaría a 9 puntos, esperando otros resultados de los grupos B y C los dirigidos por el míster Thomas Christiansen, tendrían opción de pelear por uno de los mejores segundos lugares incluso si no logra ser primero del Grupo A, siempre y cuando caigan los segundos lugares de los otros grupos.

El cuerpo técnico de Panamá, encabezado por Thomas Christiansen, tiene que preparar este compromiso como una verdadera final. El Estadio El Trébol, conocido por su ambiente intenso y sus dimensiones reducidas, será un reto para la Roja, que confía en su experiencia y en el liderazgo de jugadores como Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy, entre otros.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF), a través de su gerente de selecciones Christian Núñez, confirmó que la logística está totalmente lista para el viaje y que el grupo mantiene la concentración al máximo.

En resumen, si Panamá gana a Guatemala y Surinam también triunfa ante El Salvador, ambos llegarán con 9 puntos a la última fecha, y Panamá tendría la gran oportunidad de sellar su clasificación en casa, dependiendo de su diferencia de goles. El sueño mundialista sigue vivo, y este 13 de noviembre, toda una nación volverá a latir al ritmo de la Roja.

