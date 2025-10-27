Selección de Panamá | Actuación de los canaleros en el fútbol internacional

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La actuación de los futbolistas panameños en el extranjero ha generado titulares esta jornada, con rendimientos individuales que demuestran la calidad del talento nacional en ligas de alta exigencia.

Participación de los panameños, la evaluación fue realizada por Flashscore.

El mediocampista José Luis Rodríguez jugador del Juarez de la Liga MX, conocido como "Puma", se destacó como la figura más influyente en términos de calificación de jugador, logrando un impresionante 7.8 en 84 minutos de acción.

Su influencia fue clave, ya que contribuyó con una asistencia, lo que valida su alto xG (Goles Esperados) de 0.14 y su notable xA (Asistencias Esperadas) de 0.45. Rodríguez no solo asistió, sino que también creó una oportunidad grande de gol y completó el 91% de sus pases (20/22). Su solidez defensiva fue total, ganando el 100% de sus duelos terrestres (4/4) y el 100% de sus duelos aéreos (1/1).

En Europa del Este, Eduardo Guerrero confirmó su olfato goleador. Tras ingresar al minuto 76 para el Dinamo de Kiev, el panameño selló una victoria contundente de 4-0 sobre Kryvbas, anotando el último gol del partido al minuto 90+1.

La lista de asistentes también incluyó a otro defensor: Fidel Escobar proporcionó una asistencia decisiva que ayudó a Saprissa a asegurar una victoria por 2-1 ante Puntarenas en Costa Rica.

En la MLS, el capitán Aníbal Godoy fue vital en la victoria de SAN Diego (2-1 ante Portland), siendo titular y destacando por su precisión en la distribución, con 118 pases completados de 124 intentados, además de generar dos oportunidades claras de gol.

El desempeño defensivo exhibió alta consistencia. Andrés Andrade del LASK se destacó con una calificación de 7.4 en 90 minutos de juego. Andrade fue el jugador con más participación en el campo, registrando 118 toques.

Su rol como defensor fue impecable, ganando el 60% de sus duelos aéreos (3/5) y el 67% de sus duelos terrestres (2/3), además de completar el 100% de sus tackles ganados (1/1). Contribuyó con 6 despejes y una intercepción.

A su vez, Michael Amir Murillo (Olympique Marsella), otro defensor, demostró una eficiencia extrema en el pase corto con una precisión del 95% (40/42 pases precisos) antes de ser sustituido al minuto 74.

En la zona de ataque, varios delanteros mostraron destellos de calidad. Ismael Diaz (Club León), con 73 minutos y un rating de 7.3, fue notable por su habilidad individual, completando el 100% de sus regates exitosos (2 de 2) y logrando una alta precisión de pase del 95% (21/22). Díaz realizó dos disparos totales.

César Yanis (Cobresal), con 88 minutos y un rating de 7.1, también fue un éxito en el dribleo (3 de 4, 75%). El panameño Édgar Yoel Barcenas. (Mazatlán FC), a pesar de tener una calificación de 6.5, demostró ser un distribuidor confiable, completando el 90% de sus pases (27/30) y el 100% de sus pases precisos en el tercio final (10/10).

Finalmente, Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas) ingresó 20 minutos y logró un 87% de pases precisos (20/23), incluyendo 4 de 5 pases largos exitosos (80%).

Cecilio Waterman (Coquimbo), quien jugó 89 minutos, registró 4 toques en el área rival y 3 fueras de juego. Cesar Blackman (Slovan Bratislava) jugó 26 minutos y mostró dominio aéreo al ganar 2 de 2 duelos aéreos (100%).

La jornada subraya la participación activa y a menudo determinante de los panameños en el fútbol internacional, consolidando su presencia en diversas ligas alrededor del mundo.