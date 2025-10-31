LPF resultados | Atlético Nacional sigue con opciones de clasificar y a Universitario le salió la bruja

Panamá/Atlético Nacional revive, Veraguas United embruja a Universitario y varios clubes ven peligrar sus sueños de playoffs.

La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol se jugó este 31 de octubre con tintes de Halloween, y varios equipos sintieron el escalofrío de resultados que podrían costarles la clasificación. La bruja se paseó por los estadios y dejó más de un susto en la tabla.

Atlético Nacional se mete en la pelea

En partido transmitido por las pantallas de TVMAX, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad al vencer 0-1 a Herrera FC, que sigue hundido en el sótano con apenas 6 puntos. El héroe de la noche fue Joel Barría, quien anotó el único tanto al minuto 72, desatando la ilusión de los linces.

Con este triunfo, Nacional alcanza los 17 puntos y se ubica quinto, a solo uno de Veraguas United y Universitario, ambos con 18 unidades. La pelea por los puestos 3 y 4 se ha convertido en una auténtica batalla campal, y los linces podrían colarse por la puerta trasera si mantienen el ritmo.

Veraguas United embruja a Universitario

En el duelo más electrizante de la jornada, Veraguas United sacó su varita mágica y remontó un marcador adverso para vencer 2-1 a Universitario, rival directo en la lucha por los playoffs. El partido comenzó con un susto: Javier Betegón adelantó a Universitario al minuto 8, pero los veragüenses reaccionaron con carácter.

Carlos Rivera igualó las acciones al minuto 39, y cuando todo parecía terminar en empate, apareció Amable Pinzón en el 90+2 para desatar la locura y sellar una victoria que podría valer oro. Con este resultado, Veraguas se afianza en el tercer lugar y deja a Universitario tambaleando.

Empate frío entre Club Atlético Independiente y San Francisco

En otro duelo clave, Club Atlético Independiente (CAI) y San Francisco FC firmaron un empate sin goles (0-0) que deja a ambos en zona de clasificación, pero sin margen de error. San Francisco lidera con 22 puntos, mientras que CAI se mantiene segundo con 20, aunque ya siente el aliento de los perseguidores.