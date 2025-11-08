Michael Amir Murillo y Olympique Marsella toman liderato provisional de la Ligue 1

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Francia/El Olympique de Marsella se colocó líder provisional de la Ligue 1 francesa luego de su victoria en el Vélodrome ante el Brest (3-0) en la duodécima fecha.

El conjunto marsellés (25 puntos), dirigido por el DT italiano Roberto De Zerbi, adelanta provisionalmente al París Saint Germain para encaramarse al primer puesto, a la espera del partido de los parisinos (24 puntos) el domingo en Lyon.

Los goles llegaron de la mano de tres hombres de ataque del Olympique; el británico Angel Gomes, de libre directo con la colaboración de las manoplas blandas del arquero visitante Radoslaw Majecki (25), su compatriota Mason Greenwood, de penal (33), y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (82).

"Es típico del Marsella. El miércoles ante el Atalanta jugamos mal (derrota 1-0), y contra e Angers también (2-2), casi con el mismo equipo que hoy. Pero hoy hemos hecho, yo creo, un muy buen partido y me he divertido mucho en el banquillo", declaró De Zerbi.

"A día de hoy no hay razón para que un jugador del OM esté preocupado. Somos primeros con el mejor ataque, con 28 goles marcados. Me gustaría que jugasen con más atrevimiento aún y confianza", añadió el DT italiano.

En ese partido, el panameño Michael Amir Murillo fue titular y permaneció en la cancha durante todo el encuentro por el equipo marsellés.

Después del empate a uno entre Le Havre y Nantes, el programa del sábado en la máxima categoría del fútbol francés se completará con el Mónaco-Lens.

