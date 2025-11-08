EN VIVO| Corea del Norte vs Países Bajos: Final del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2025 por TVMAX y TVN Pass

Marruecos/Corea del Norte y Países Bajos disputan el partido por el campeonato en el Mundial Femenino Sub-17 que se realiza en Marruecos y que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Previa

Corea del Norte ha dominado el torneo hasta el momento. Solo ha encajado tres goles: en la fase de grupos contra Camerún, en octavos de final frente a Marruecos y en cuartos de final contra Japón, mientras que ha marcado 22 tantos, 14 de ellos anotados por Yu Jong-hyang y Kim Won-sim.

Las vigentes campeonas del mundo buscan conquistar el título por cuarta vez, un récord, y convertirse en el segundo equipo, después de España en 2018 y 2022, en revalidar su gloria. Países Bajos protagoniza la gran sorpresa del torneo. Sufrieron en la fase de grupos y apenas lograron clasificarse para octavos de final tras una dura derrota ante, nada menos, que RPD de Corea. Con la victoria contra México, los campeones de Europa se han convertido en los primeros debutantes (sin contar la primera edición del torneo) en llegar a la final, donde ahora buscan cerrar con broche de oro tres semanas de altibajos en Marruecos.

Declaraciones

"Como entrenador, es natural desear ganar, todo entrenador lo desea. Por eso hemos hecho todo lo posible para convertirnos en campeones." Pak Song-jin, entrenador de RPD de Corea

"Tenemos que analizarlas de nuevo, lo que hicieron en los dos últimos partidos. Tenemos que elaborar un plan que nos dé opciones de ganar, y creo que las tenemos. Estamos en buena racha, pero tenemos que observarlos, cómo podemos solucionar sus problemas y aprovechar nuestras fortalezas. Así que, ¡vamos a por todas!" Olivier Amelink, entrenador de Países Bajos

Jugadoras a seguir

Yu Jong-hyang (RPD de Corea) Yu Jong-hyang ha sido prácticamente imparable en Marruecos, compenetrándose a la perfección con su compañera de ataque, Kim Won-sim, y anotando ocho goles hasta la fecha, lo que la sitúa como máxima goleadora. Su velocidad, presión constante y olfato goleador ya le han valido tres premios a la Jugadora del Partido, más que ninguna otra jugadora en Marruecos. Por el momento, la única que le planta cara es su compañera de equipo.

Lina Touzani (Países Bajos) Desde que entró en el once inicial de los Países Bajos en los octavos de final contra Estados Unidos, Touzani ha sido una pieza clave, aportando la chispa ofensiva que el equipo necesitaba desesperadamente en la banda opuesta a Liv Pennock. En la semifinal contra México, marcó su primer gol del torneo y clasificó a su equipo para la final por primera vez en su historia. "Simplemente pensé en disparar y, si entraba, bien. Si no, lo intentaré de nuevo", declaró a la FIFA sobre aquel momento.

Información de FIFA