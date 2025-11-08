Paraguay vs Panamá| Mundial Sub-17 Catar 2025: La selección cae con un jugador menos ante los guaraníes

Sintoniza el partido entre Panamá y Uzbekistán en el Mundial Sub-17 Catar 2025 el martes 11 de noviembre a las 8:00 a.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/ Panamá sufrió una derrota, de 2 goles por 1, ante Paraguay en un partido de la segunda jornada del Grupo J del Mundial Sub-17 Catar 2025 realizado en el Aspire Zone de Doha.

El equipo panameño terminó el juego con 10 jugadores por la expulsión de Jossimar Insturaín tras acumular dos tarjetas amarillas con una falta cometida al inicio del segundo tiempo.

Información en desarrollo

Previa

Luego de pasada la página de la derrota ante Irlanda, la Selección Masculina Sub17 de Panamá ya está enfocada y lista para su siguiente partido ante Paraguay, el próximo sábado 8 de noviembre en el Aspire Zone a las 6:15 pm (10:15 am Panamá) en lo que corresponde la Segunda Jornada de la fase de grupos del Mundial Sub17 Catar.

El escenario del último entreno fue el Al Thumama Complex, ante un clima agradable y una luna que era testigo de la entrega de 21 juveniles dando todo en la cancha para su preparación y estar al 100% para su siguiente desafío. Los 21 jugadores se entrenaron con total normalidad, sin tener lesionados ni realizando trabajos preventivos.

Los dirigidos por Leo Pipino hicieron mucho énfasis en trabajo de balón detenido, una de las debilidades en el partido ante Irlanda y puntualmente se trabajó en cada aspecto tanto de tiro de esquina y tiros libres para estar claros en cada posible movimiento del rival. También se trabajó en las salidas con balón dominado y los espacios. También se hicieron trabajos de definición y marcación para ultimar detalles previo a lo que será el enfrentamiento ante los suramericanos.

Panamá Sub17 llega a su segundo compromiso necesitado de una victoria para continuar con sus aspiraciones a clasificar a la ronda de 32, al igual que Paraguay quienes vienen de perder en la primera fecha ante Uzbekistán.

Joseph Pacheco – "Vamos con una mejor actitud ante Paraguay"

El juvenil lateral izquierdo se encuentra enfocado en que el partido ante Paraguay no debe haber margen de error, si se desea continuar con opciones de la segunda fase del torneo. El defensor darienita menciona que es importante pasar la página de Irlanda y corregir los errores, más que todo a balón detenido que fue lo que más daño le realizó a la zaga panameña y hay que estar vigilante de cada ataque por ese medio.

"Vamos con la mejor actitud, con mayor confianza y hemos hablado entre todos los compañeros para apoyarnos entre todos", sostuvo Pacheco.

Pese a la derrota la Selección Nacional dejó buenos destellos de fútbol en el segundo tiempo más que todo, donde la definición no estuvo afinada y Pacheco se refirió al respecto: "El profe Pipino nos estuvo hablando con respecto a eso, sobre todo a balón parado porque ellos eran más altos. Contra Paraguay vamos con una mejor actitud".

También se refirió a su estado físico y es que a pesar de la exigencia, se siente al 100% gracias al trabajo del cuerpo médico de la Selección Nacional.

El rival

La Selección Nacional de Paraguay es el segundo rival de Panamá en la fase de grupos del mundial. En su debut, cayeron 2 goles por 1 ante la Selección Nacional de Uzbekistán y esto los obliga a ir por la victoria ante los dirigidos por Leonardo Pipino. El juvenil Alan Ledesma fue el autor del descuento al 88′ desde el tiro penal.

Una victoria para cualquiera de las dos selecciones sería un paso importante para entrar por lo menos como uno de los mejores 8 terceros ante los resultados que se han dado en la Jornada 2 de los distintos grupos. Un empate obligaría tanto a Panamá como a Paraguay a salir por una victoria en la última jornada.

Paraguay quien también tuvo participando de su campamento en Dubái, tuvo resultados importantes como la victoria 4 por 2 ante Costa de Marfil, victoria 2 por 1 ante Indonesia y de igual forma 3 por 2 ante Uganda.

Jornada 2 – Grupo J Mundial de Catar 2025

Panamá vs Paraguay

Sábado 8 noviembre

6:15 pm (10:15 am Panamá)

Pitch 3 – Bader Bilal

Aspire Zone

Irlanda vs Uzbekistán

Sábado 8 Noviembre

6:45 pm (10:45 am Panamá)

Pitch 9 – Adel Malalla

Aspire Zone

Resultados Jornada 1 – Grupo J

Panamá 1-4 Irlanda

Paraguay 1-2 Uzbekistán

