EN VIVO| Paraguay vs Panamá - Mundial Sub-17 Catar 2025: Estadísticas del primer tiempo
Panamá/El primer tiempo del duelo entre Paraguay y Panamá, correspondiente al Mundial Sub-17 Catar 2025, terminó con un 0-0 que refleja la falta de eficacia en ataque, aunque el desarrollo del juego mostró a los paraguayos como claros dominadores.
El conjunto guaraní generó las principales oportunidades, con 10 remates totales, de los cuales uno fue a puerta, mientras que Panamá apenas intentó dos disparos, ninguno de ellos con destino al arco. Pese a la superioridad en posesión y presencia ofensiva, Paraguay no logró concretar sus llegadas.
En el apartado disciplinario, el encuentro se mantuvo relativamente limpio: una tarjeta amarilla para Paraguay y ninguna para Panamá. Los centroamericanos, sin embargo, cometieron más infracciones, con 13 faltas señaladas frente a 5 recibidas por los sudamericanos.
Las jugadas a balón parado también reflejan la intensidad del choque: Paraguay ejecutó 3 saques de esquina y 5 tiros libres, mientras Panamá contó con 1 córner y 13 faltas a favor. Ninguno de los equipos ha contado con penales ni sufrió autogoles.
Con todo por definirse, el segundo tiempo promete mayores emociones.
A continuación desglosamos en números lo ocurrido en la primera parte:
Ataque
Gol
Total
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Encajados
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Asistencias
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Remates a puerta
Total
- Paraguay: 10
- Panamá: 2
A puerta
- Paraguay: 1
- Panamá: 0
Fallidos
- Paraguay: 6
- Panamá: 2
Disciplina
Tarjetas amarillas
- Paraguay: 1
- Panamá: 0
Tarjetas rojas
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Faltas recibidas
- Paraguay: 13
- Panamá: 5
Fueras de juego
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Jugadas a balón parado
Saques de esquina
- Paraguay: 3
- Panamá : 1
Lanzamientos de falta
- Paraguay: 5
- Panamá: 13
Penaltis marcados
- Paraguay: 0
- Panamá: 0
Defensa
Autogoles
- Paraguay: 0
- Panamá: 0