EN VIVO| Paraguay vs Panamá - Mundial Sub-17 Catar 2025: Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El primer tiempo del duelo entre Paraguay y Panamá, correspondiente al Mundial Sub-17 Catar 2025, terminó con un 0-0 que refleja la falta de eficacia en ataque, aunque el desarrollo del juego mostró a los paraguayos como claros dominadores.

El conjunto guaraní generó las principales oportunidades, con 10 remates totales, de los cuales uno fue a puerta, mientras que Panamá apenas intentó dos disparos, ninguno de ellos con destino al arco. Pese a la superioridad en posesión y presencia ofensiva, Paraguay no logró concretar sus llegadas.

En el apartado disciplinario, el encuentro se mantuvo relativamente limpio: una tarjeta amarilla para Paraguay y ninguna para Panamá. Los centroamericanos, sin embargo, cometieron más infracciones, con 13 faltas señaladas frente a 5 recibidas por los sudamericanos.

Las jugadas a balón parado también reflejan la intensidad del choque: Paraguay ejecutó 3 saques de esquina y 5 tiros libres, mientras Panamá contó con 1 córner y 13 faltas a favor. Ninguno de los equipos ha contado con penales ni sufrió autogoles.

Con todo por definirse, el segundo tiempo promete mayores emociones.

A continuación desglosamos en números lo ocurrido en la primera parte:

Ataque

Gol

Total

Paraguay: 0

Panamá: 0

Encajados

Paraguay: 0

Panamá: 0

Asistencias

Paraguay: 0

Panamá: 0

Remates a puerta

Total

Paraguay: 10

Panamá: 2

A puerta

Paraguay: 1

Panamá: 0

Fallidos

Paraguay: 6

Panamá: 2

Disciplina

Tarjetas amarillas

Paraguay: 1

Panamá: 0

Tarjetas rojas

Paraguay: 0

Panamá: 0

Faltas recibidas

Paraguay: 13

Panamá: 5

Fueras de juego

Paraguay: 0

Panamá: 0

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Paraguay: 3

Panamá : 1

Lanzamientos de falta

Paraguay: 5

Panamá: 13

Penaltis marcados

Paraguay: 0

Panamá: 0

Defensa

Autogoles