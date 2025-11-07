F1| Franco Colapinto está firme con Alpine para el próximo año

El piloto argentino seguirá con la escudería que le dio la oportunidad de crecer dentro de la Fórmula 1.

Brasil/El argentino Franco Colapinto fue ratificado este viernes como piloto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, anunció la escudería.

Colapinto, de 22 años, volverá a formar dupla con el francés Pierre Gasly.

"Vamos Nene", publicó Alpine en redes sociales, con un emoticono de la bandera de Argentina, en vísperas del inicio del fin de semana de competencia en el Gran Premio de Brasil.

Colapinto "completa nuestro line-up de pilotos para 2026, dándole estabilitad y continuidad a nuestro equipo para la era de nuevas reglas", agregó.

La reglamentación de la próxima temporada de la F1 trae cambios, con monoplazas "más ligeros, más potentes y con mayor énfasis en la habilidad del piloto", según espera la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

"Tengo buenas sensaciones para 2026", celebró Colapinto en declaraciones divulgadas por Alpine.

"Para mí representar a mi país en este deporte (...) es algo que soñé toda mi vida. Estoy realmente emocionado de haber vuelto este año a la Fórmula 1, pero estoy aún más emocionado de regresar en 2026 con el mismo equipo, con la misma gente", continuó.

Colapinto revolucionó a Argentina en 2024, en su primer año en la máxima categoría de los motores, pero ha tenido un 2025 complicado, sin haber inaugurado su casilla de puntos hasta el momento.

"Cuando tienes resultados difíciles es cuando realmente aprendes más", expresó el piloto, que agradeció el apoyo de la afición argentina, que suele movilizarse en masa para seguirlo en los grandes premios, un respaldo que considera "de otro planeta".

Su coequipero Gasly, de 29 años, totaliza 20 puntos esta campaña. Ha sumado en cinco carreras, con el sexto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en julio, como mejor figuración.

"Potencial" para ser "élite"

"He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite", manifestó, citado en un comunicado de Alpine, el italiano Flavio Briatore, jefe de la escudería.

"Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para estar en la mejor posición posible de cara a la próxima temporada. Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento", analizó Briatore.

Carrera con Alpine

En enero de 2025, Alpine anunció que Colapinto había firmado un contrato plurianual como piloto reserva del equipo para la temporada 2025.

Provenía de Williams Racing, donde había debutado en Fórmula 1 en 2024.

Alpine le daba la oportunidad de integrarse en la estructura (simulador, pruebas, etc.) con miras a un futuro asiento de carrera.

Evolución hacia piloto titular

Aunque empezó como reserva, durante 2025 fue promovido a piloto titular tras algunos cambios en el equipo. En particular, reemplazó a Jack Doohan después de las primeras seis grandes premios.

Alpine confirmó oficialmente que Colapinto compartirá la alineación en 2026 junto a Pierre Gasly.

Desafíos y contexto

La performance del coche de Alpine ha sido un obstáculo importante: no solo Colapinto, sino el equipo en su conjunto ha tenido dificultades para estar entre los más rápidos.

Como joven piloto, Colapinto también ha tenido que adaptarse al nivel de la F1, al equipo, a los procesos técnicos, y fue evaluado con lupa.

Futuro y proyección