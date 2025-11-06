Copa América de Béisbol 2025 | Panamá sigue trabajando para llegar a tope en este torneo

Sintoniza los partidos de la Copa América de Béisbol a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La novena de Panamá se consolida como la sede total del principal torneo de béisbol continental, mientras la selección nacional afina los detalles finales de su preparación en casa de cara a la Copa América de Béisbol 2025, que se disputará del 13 al 22 de noviembre.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y la WBSC Américas han confirmado el itinerario completo del torneo, que además servirá como evento clasificatorio para otras justas continentales.

Ritmo de Entrenamientos: Ex Grandes Ligas al Frente

El equipo nacional mantiene su intenso ritmo de entrenamientos con partidos inter-squad en el estadio Mariano Rivera de Panamá Oeste.

Durante las prácticas recientes, el bullpen se activó con la llegada del zurdo ex grandes ligas, Alberto Baldonado. Además, el ex grandes ligas Jaime Barría lanzó como abridor y mostró un gran control en sus lanzamientos. También destacó el zurdo de los Oakland Athletics, James González, cuya recta alcanzó las 93 millas ante sus rivales.

Los entrenamientos continuarán este viernes 7 de noviembre en el mismo estadio Mariano Rivera, donde está programado que abran el zurdo internacional Andy Otero y el lanzador derecho Brian Cáceres.

Panamá, Sede Única y Calendario Confirmado

Debido a cambios de último momento por parte de WBSC Américas, Panamá asumió la totalidad de la sede tras la exclusión de Venezuela, lo que obligó a ajustar la programación. Los juegos que inicialmente iban a disputarse en tierras venezolanas se trasladaron al estadio Juan Demóstenes Arosemena en la Ciudad de Panamá. El estadio Mariano Rivera de La Chorrera se mantiene como la sede oficial para los encuentros del Grupo B, donde jugará el equipo panameño.

La Copa América de Béisbol 2025 contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos.

Grupos del Torneo:

• Grupo A: Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao.

• Grupo B: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Panamá.

El torneo iniciará con una fase de grupos entre el 13 y 17 de noviembre. Los tres primeros equipos de cada llave avanzarán a la Súper Ronda. Los dos mejores clasificados de la Súper Ronda disputarán la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar lucharán por la presea de bronce.

El Debut Panameño

La selección panameña iniciará su camino en el Grupo B el jueves 13 de noviembre enfrentando a Canadá. Todos los partidos de Panamá comenzarán a las 7:00 p.m..

Calendario de Panamá (Fase Preliminar):

• Jueves 13: vs. Canadá.

• Viernes 14: vs. Colombia.

• Sábado 15: vs. Argentina.

• Domingo 16: vs. Brasil.

• Lunes 17: vs. Puerto Rico.

El público podrá sintonizar los emocionantes encuentros de la Copa América de Béisbol a través de TVMAX y TVN Pass. Esta edición será la primera "oficial" bajo el nombre y formato de la Copa América de Béisbol.

Con información de Fedebeis.