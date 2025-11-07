Paraguay vs Panamá| Mundial Sub-17 Catar 2025: Lo que debes saber sobre este partido del Grupo J del certamen

Sintoniza el partido del Mundial Sub-17 entre Panamá y Paraguay el sábado 8 de noviembre a las 10:00 a.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El Mundial Sub-17 Catar 2025 continúa para Panamá cuando este sábado enfrente a su similar de Paraguay en la segunda jornada del Grupo J del certamen.

Antes de que se dé el pitazo inicial de ese encuentro te compartimos algunos datos que debes conocer.

Sentido de urgencia: ambos equipos se enfrentan luego de perder en la primera jornada que se llevó a cabo el pasado miércoles 5 de noviembre . La selección panameña cayó ante Irlanda, por 1 gol a 4, y el elenco paraguayo fue superado por Uzbekistán , por 1 a 2.

Moisés Richards y Alan Ledesma son los autores de los únicos goles anotados por Panamá y Paraguay en su debut. Los dos jugadores marcaron al minuto 89 de sus respectivos partidos, Richards lo concretó en una jugada por el conjunto panameño y Ledesma marcó de penal por el colectivo paraguayo.

Paraguay cumple en esta edición su sexta participación en un Mundial Sub-17. Sus mejores participaciones las tuvo en las ediciones de Nueva Zelanda 1999 y Brasil 2019 al alcanzar los cuartos de final en cada una de ellas.

Historial: Panamá compite por cuarta vez en un certamen orbital de la categoría Sub-17 . Su mejor desempeño lo tuvo en su primera comparecencia, que fue en México en el año 2011 . En ese certamen llegó hasta los octavos de final.

Mariano Uglessich es el técnico de Paraguay. Después de una carrera de 14 años como jugador, el argentino se desempeño asistente del Sevilla y el Athletic Club de Bilbao en la liga española. El mismo cargo lo desempeñó con las selecciones paraguayas de las categorías absoluta, sub-15, sub-23 y olímpica antes de asumir el rol que ejerce actualmente.

Leonardo Pipino, técnico de origen argentino al servicio de Panamá, dirige por segunda vez a una selección panameña en una cita mundialista de categorías menores. En el 2015 estuvo al frente del banquillo del elenco canalero que participó en el Mundial Sub-20 que se realizó ese año en Nueva Zelanda. Además es conocido por haber trabajado con varios equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en sus divisiones mayores y menores, entre ellos están el San Francisco FC y UMECIT FC.

Alan Ledesma es presentado por FIFA como el jugador a seguir por el colectivo guaraní. Él es un mediocampista que juega para el club Olimpia de Asunción y entre sus características está su capacidad para robar balones y para aproximarse a la portería rival.

Estevis López se presenta como el jugador a seguir por Panamá. Actualmente se desempeña en las categorías menores del club River Plate de Argentina y marcó tres goles que fueron fundamentales en la clasificación panameña durante las eliminatorias de esa división en Concacaf.

el partido se realizará en el complejo Aspire Zone de la ciudad de Doha, Catar.

