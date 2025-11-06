Eduardo Guerrero marcó en Conference League | Goleada del Dínamo de Kiev

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El Dinamo de Kiev firmó una noche histórica en la UEFA Conference League al golear 6-0 al Zrinjski de Bosnia y Herzegovina, logrando su primera victoria en el torneo internacional.

En este contundente resultado, el panameño Eduardo Guerrero volvió a ser protagonista al marcar un gol y aportar dinamismo en el frente de ataque.

El delantero canalero fue titular y jugó 67 minutos, anotando su tanto al minuto 56, aprovechando su única llegada clara dentro del área para sellar una actuación sólida y efectiva.

Actuación del panameño: cifras que respaldan su buen nivel

Los números de Eduardo Guerrero según Flashscore reflejan su aporte dentro del esquema ofensivo ucraniano:

Calificación del jugador: 7.4

7.4 Minutos jugados: 68

68 Goles: 1

1 xG: 0.68 / xGOT: 0.99

0.68 / 0.99 Tiros totales: 1 (todos al arco)

1 (todos al arco) Toques: 12

12 Pases acertados: 6/8 ( 75% )

6/8 ( ) Aerial duels won: 1/5 ( 20% )

1/5 ( ) Offsides: 2

2 Presencia en el área rival: 1 toque

Pese a no ser un partido de demasiados contactos con la pelota, el atacante panameño supo convertir su oportunidad y continuar mostrando eficiencia de cara al gol.

Ya suma siete goles con el Dinamo

El tanto conseguido este jueves significa el séptimo gol de Eduardo Guerrero con la camiseta del Dinamo de Kiev en todas las competiciones, confirmando su buen momento como uno de los jóvenes talentos ofensivos del fútbol panameño en Europa.

Coincidencia con el anuncio de Christiansen

De manera particular, este gol llega justo en el mismo día en que Thomas Christiansen reveló la convocatoria de Panamá para los partidos eliminatorios ante Guatemala y El Salvador, donde el nombre de Guerrero no aparece dentro de la lista final. Una decisión que seguro generará debate entre los seguidores de la Selección de Panamá, considerando la actualidad del atacante.

Dinamo sale del fondo en Europa

Con esta goleada, el Dinamo de Kiev alcanza su primera victoria en la UEFA Conference League, sumando 3 puntos en tres partidos, lo que los coloca en el puesto 24 del ranking general de la competición y les permite mantenerse con vida en la lucha por clasificar a la siguiente fase.

